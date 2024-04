Hà Nội: Bắt hai đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Văn Thi (SN 1993), Đinh Tiến Trung (SN 2008), Nguyễn Văn Trọng (SN 1995, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Nghị (SN 1985, trú tại Sơn La) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng Đinh Tiến Trung, Phùng Văn Thi tại cơ quan công an.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ của Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung 2 túi ni lông bên trong chứa các viên nén, 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận là hồng phiến và ma túy đá. Ngoài ra, Thi còn mang theo 1 một con dao loại dao gấp dài khoảng 25 cm; 1 kìm thủy lực bằng kim loại có dán băng dính màu đen dài khoảng 30 cm; 1 tay công vam phá khóa xe bằng kim loại có dán băng dính màu đen dài khoảng 15 cm; 5 vam phá khóa xe bằng kim loại, 2 bình xịt hình trụ tròn có dán băng dính màu đen...

Tại cơ quan Công an, Thi khai nhận rủ Trung đi trộm cắp tài sản. Thi sử dụng dao, kìm, công vam phá khóa xe... còn Trung đứng gần cảnh giới. Sau đó, Thi sẽ chuyển xe máy lên Sơn La để bán cho Trọng và Nghị để kiếm lời.

Từ giữa tháng 5/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của bị hại trộm cắp 10 xe máy , tổng giá trị 53 triệu đồng. Số tiền các đối tượng bán xe máy dùng tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Trọng biết xe máy Thi và Trung bán do trộm cắp mà có nhưng vẫn bảo Thi tìm thêm xe trộm cắp để thu mua và bán lại chênh lệch cho Nghị để kiếm lời.