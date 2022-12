Hà Nội công bố đường dây nóng của công an 30 quận, huyện

Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra một số vụ việc người bệnh, người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh; nguyên nhân chủ yếu do các mâu thuẫn bộc phát, tâm lý bức xúc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh.

Tuy chưa xảy ra các vụ việc tương tự như trên, song để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, Công an thành phố công bố danh sách đường dây nóng của công an 30 quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, để người dân được biết và phối hợp cùng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Danh sách đường dây nóng của công an 30 quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự: