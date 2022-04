Danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm tại Hà Nội

Nhiều độc giả Báo Tri thức và Cuộc sống băn khoăn về việc khi người dân phát hiện, nghi ngờ hành vi, đối tượng phạm tội thì liên hệ cơ quan nào để tố giác. Dưới đây là danh sách đường dây nóng Công an TP Hà Nội đã công bố để tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại TP Hà Nội. (Nguồn Bộ Công an) Gọi cho lực lượng CS113 khi nhìn thấy vụ, việc về an ninh trật tự có tính khẩn cấp đang hoặc sắp xảy ra như: giết người; cướp tài sản; bắt cóc; tống tiền; tổ chức khủng bố; gây bạo loạn; gây rối an ninh trật tự; lừa đảo; trộm cắp tài sản; người bị thương hoặc đang gặp nguy hiểm; tố giác tội phạm… và các yêu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân đề nghị Công an giúp đỡ. Số điện thoại 113 là số điện thoại miễn phí, có thể bấm số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào, khi có tín hiệu trả lời bạn hãy làm theo hướng dẫn của trực ban CS113. Đường dây nóng Công an TP Hà Nội: 0692196777 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 024.3942.2532; 069.219.6242; 069.219.6254; 069.219.6530; 069.219.6764. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 069.219.6731; 069.219.6459. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 069.219.6609; 069.219.4703 Phòng An ninh điều tra 069.219.4077 Bộ Công an công bố đường dây điện thoại nóng tiếp nhận thông thông tin phản ánh cán bộ, chiến sĩ Công an tiêu cực, tham nhũng: 069.234.2593

Nhiều độc giả Báo Tri thức và Cuộc sống băn khoăn về việc khi người dân phát hiện, nghi ngờ hành vi, đối tượng phạm tội thì liên hệ cơ quan nào để tố giác. Dưới đây là danh sách đường dây nóng Công an TP Hà Nội đã công bố để tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại TP Hà Nội. (Nguồn Bộ Công an) Gọi cho lực lượng CS113 khi nhìn thấy vụ, việc về an ninh trật tự có tính khẩn cấp đang hoặc sắp xảy ra như: giết người; cướp tài sản; bắt cóc; tống tiền; tổ chức khủng bố; gây bạo loạn; gây rối an ninh trật tự; lừa đảo; trộm cắp tài sản; người bị thương hoặc đang gặp nguy hiểm; tố giác tội phạm… và các yêu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân đề nghị Công an giúp đỡ. Số điện thoại 113 là số điện thoại miễn phí, có thể bấm số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào, khi có tín hiệu trả lời bạn hãy làm theo hướng dẫn của trực ban CS113. Đường dây nóng Công an TP Hà Nội: 0692196777 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 024.3942.2532; 069.219.6242; 069.219.6254; 069.219.6530; 069.219.6764. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 069.219.6731; 069.219.6459. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 069.219.6609; 069.219.4703 Phòng An ninh điều tra 069.219.4077 Bộ Công an công bố đường dây điện thoại nóng tiếp nhận thông thông tin phản ánh cán bộ, chiến sĩ Công an tiêu cực, tham nhũng: 069.234.2593