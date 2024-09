Hà Nội chỉ còn 4 trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 24/9, toàn thành phố chỉ còn 4 trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp do còn ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão trong những ngày qua. Trong đó huyện Mỹ Đức có Trường Mầm non An Phú B và Trường Mầm non Hợp Tiến B; huyện Ba Vì có Trường Mầm non Vật Lại; thị xã Sơn Tây có Trường Mầm non Xuân Sơn A.

Tiết học của cô và trò Trường THCS Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ), sáng 24-9. Ảnh: CTV/hanoimoi

Hôm qua, 23/9, số trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp là 20. Như vậy, so với ngày hôm qua, có thêm 16 trường tổ chức dạy học bình thường trở lại. Đáng chú ý, 16 trường hôm nay trở lại dạy học bình thường đều là các trường tiểu học và THCS thuộc huyện Chương Mỹ, gồm 4 trường mầm non (Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến - khu lẻ, Mỹ Lương), 6 trường tiểu học (Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương, Xuân Mai B, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên) và 6 trường trung học cơ sở (Nam Phương Tiến A, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên).

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các nhà trường đặc biệt quan tâm rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời chủ động, linh hoạt ứng phó với diễn biến của thời tiết.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, với các đơn vị, nhà trường bị ảnh hưởng nặng của bão; các trường ở xã đảo, địa bàn vùng trũng... có kế hoạch, chủ động triển khai hình thức dạy học trực tuyến để bảo đảm kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Trước đó, theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 13/9, toàn thành phố có 153 trường học chưa thể đón học sinh đến trường học tập trực tiếp do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao gây ngập lụt.

