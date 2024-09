Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp tại 2 trường học

Ngày 23/9, tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú (huyện Lang Chánh); khu vực Trường THCS-THPT Như Xuân, xã Thanh Quân (huyện Như Xuân) và khu vực xảy ra sạt lở mái taluy dương kênh chính Cửa Đạt đoạn từ K6+300-K6+500 xã Phùng Giáo (huyện Ngọc Lặc).

Trường THCS Lâm Phú (huyện Lang Chánh) bị đất đá tràn xuống gây nứt toác nhiều hạng mục công trình.

Đối với sạt lở đồi ở Trường THCS Lâm Phú, theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh và kết quả kiểm tra thực tế, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và nhà hành chính - bộ môn đang cải tạo cùng các công trình phụ trợ đang thi công đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 75m, cao khoảng 13m, làm sập đổ hoàn toàn khu nhà vệ sinh, tràn vào tầng 1 và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu nhà lớp học 2 tầng 8 phòng (cột bị nghiêng, gãy, bong lộ cốt thép; nứt móng, tường; có nguy cơ cao bị sập đổ).

Ngoài ra, sự cố trên còn có nguy cơ gây thiệt hại cho các hạng mục, công trình hiện hữu khác của Trường THCS Lâm Phú, ảnh hưởng đến việc dạy và học của trường.

Để đảm bảo an toàn về dài, UBND tỉnh giao UBND huyện Lang Chánh kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện nhằm ổn định lâu dài cho khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở.

Đối với Trường THCS-THPT Như Xuân , theo báo cáo của UBND huyện Như Xuân, do mưa lớn kéo dài đã gây ra sự cố sạt lở đồi đất phía sau trường với quy mô chiều dài cung sạt khoảng 90m, đỉnh cung sạt cách chân mái taluy khoảng 50m, chiều rộng vết nứt từ 30 - 40cm, chiều cao sụt khoảng 50cm, làm tường chắn đất mái taluy bị trượt, đứt gãy khoảng 50m, đất đá sạt lở đã chạm chân tường phía sau nhà đa năng và nhà lớp học 2 tầng.

Ngoài ra, sự cố còn gây thiệt hại cho các hạng mục, công trình hiện hữu khác của Trường THCS-THPT Như Xuân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và việc dạy và học của trường.

Để bảo an toàn về lâu dài, UBND tỉnh giao huyện Như Xuân kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư để triển khai thực hiện.

Cũng trong sáng nay, trước tình hình mưa lũ, sạt lở diễn ra trên diện rộng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát đã cho học sinh nghỉ học. Hơn 200 em học sinh ở tại ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý được sơ tán đến nơi an toàn, do quả đồi phía sau ký túc xá sạt xuống.

Trước đó, ngày 22/9, do mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp, tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã phải sơ tán gần 300 học sinh để đảm bảo an toàn.

Thống kê sơ bộ, đến sáng 23/9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương đã sơ tán hơn 1.000 hộ dân do mưa lũ, sạt lở, trong đó huyện Mường Lát 443 hộ, Quan Sơn 116 hộ, Quan Hóa 71 hộ, Ngọc Lặc 53 hộ, Bá Thước 14 hộ,… Hiện đã có 113 nhà dân bị thiệt hại, hư hỏng do sạt lở, tập trung tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn; 7 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to, cộng với tình trạng mô hình độ ẩm đất đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên Thanh Hóa được dự báo là một trong những tỉnh sẽ chịu thiệt hại, ảnh hưởng lớn do mưa lũ, nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt các huyện miền núi: Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân.

