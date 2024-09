Hà Nội còn gần 13 nghìn người bị ngập lụt

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do lưu vực có mưa lớn nên mực nước sông Tích, sông Bùi đã tăng trở lại. Mực nước thực đo lúc 1h sáng nay (23/9) trên sông Bùi tại Trạm Thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) ở mức 7,42m, vượt báo động lũ cấp III là 42cm; sông Tích tại Trạm Thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) là 8,39m, vượt báo động lũ cấp III là 39cm.

Trong sáng nay, lũ sông Bùi tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 7,45m, sông Tích ở mức 8,45m. Với diễn biến trên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, vùng thấp trũng, ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức có khả năng ngập lụt 4-6 ngày tới; vùng ven sông Tích thuộc huyện Thạch Thất và Quốc Oai ngập lụt 3-5 ngày.

Hà Nội còn 12.948 người bị ngập lụt, tập trung ở các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai...

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, tính đến 19h ngày 22/9, trên địa bàn thành phố còn 12.948 người bị ngập lụt; trong đó, huyện Chương Mỹ là 8.547 người, huyện Mỹ Đức 3.037 người, huyện Quốc Oai 944 người, huyện Thạch Thất 129 người...

Để đảm bảo an toàn do nhân dân, các huyện bị ngập lụt đã tổ chức sơ tán người dân vùng ngập sâu đến nơi tạm trú an toàn, đồng thời cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con.