Giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho nguyên Tổng giám đốc Bách Đạt An

Theo Quyết định số 03 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Khánh – nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An được giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 23/9/2024.



Trước đó, ông Lê Văn Khánh có chức vụ Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ tại A7-21-22 Khu đô thị Sentona, phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Một trong các dự án của Công ty CP Bách Đạt An

Tuy nhiên, theo Quyết định của HĐQT Công ty CP Bách Đạt An ngày 8/8/2024 đã miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Lê Văn Khánh. Người thay thế làm đại diện pháp luật mới cho Công ty CP Bách Đạt An hiện nay là ông Nguyễn Công Mẫn - chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Diệp Bảo Long - chức vụ Tổng Giám đốc.

Do không còn làm việc tại Công ty CP Bách Đạt An nên ông Lê Văn Khánh có đơn yêu cầu thay đổi toàn bộ các phần đại diện pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An trong các vụ án đã và đang thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đồng thời, ông Khánh đề nghị hủy bỏ việc cấm xuất cảnh đối với cá nhân ông.

Được biết, sau khi hoàn thành nợ thuế, Công ty CP Bách Đạt An đã được phục hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Giấy chứng nhân thay đổi lần thứ 10 ngày 16/8/2024, ông Diệp Bảo Long thay ông Lê Văn Khánh làm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An.