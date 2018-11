Hà Nội: Cháy lớn khách sạn Moonview, nhiều người chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Một vụ cháy bất ngờ xảy ra ở tầng trên cao của khách sạn Moonview (phố cổ Hà Nội) khiến nhiều người bị mắc kẹt, leo lan can để thoát thân.

Khoảng 6h sáng nay (22/11), khách sạn Moonview cháy lớn (địa chỉ số 61 phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Một nhân chứng cho hay, đám cháy bùng phát ở tầng 9 là khu vực bếp ăn và nhà hàng của khách sạn Moonview. Thời điểm này, khói lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều khách hàng ở khu vực ban công tầng 8, tầng 9 kêu cứu trong hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy.

Một số khách quá hoảng sợ đã leo từ ban công tầng 8,9 xuống phía dưới.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường cứu người, dập lửa, không để cháy lan sang nhà xung quanh. Điện ở khu vực quanh khách sạn Moonview này cũng đã bị cắt, các tuyến phố quanh khu vực cũng bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy, trao đổi với PV một cán bộ Công an phường Nguyễn Trung Trực cho biết, xác nhận nơi xảy ra vụ cháy có địa chỉ 61 phố Hàng Than, khách sạn Moonview. Những người mắc kẹt đã được giải cứu an toàn.

Đến khoảng 6h50 đám cháy cơ bản đã được dập tắt, còn nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.