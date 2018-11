Hàng chục côn đồ nổ súng bắn người gây rúng động KDC

nhóm côn đồ tấn công, đập phá tài sản và nghiêm trọng nhất là chúng nổ súng gây thương tích cho một người. Nhóm côn đồ hàng chục đối tượng dừng lại trước quán mì, hủ tiếu trên đường An Phú Tây gây ra vụ nổ súng kinh hoàng. Đã nhiều ngày qua nhưng ông Trần Ngọc Châu và những người thân trong nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ, bỏ cả công việc bán quán ăn dù đó là nguồn thu chính nuôi sống gia đình vì bất ngờ bịvà nghiêm trọng nhất là chúng nổ súng gây thương tích cho một người.

Ông Châu kể lị vụ việc và chỉ nơi nhóm đối tượng ngắt cầu dao điện rồi hành động chém phá, nổ súng. “Chập tối ngày 18/11, tôi cùng 2 người con và người bạn của con là Trần Trung Hiếu (24 tuổi) ngồi trước nhà, đồng thời là quán bánh mì, hủ tiếu trên đường An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì bất ngờ phía ngoài đường xuất hiện khoảng 50 đối tượng đi trên nhiều xe máy dừng xe lại”, ông Châu kể lại.

Theo ông Châu thì trong lúc ông và những người thân chưa hiểu chuyện gì thì nhiều đối tượng xông vào ngắt cầu dao điện, dùng dao tự chế và đủ loại hung khí đập phá bảng hiệu quán ăn, vách nhà…

Dấu vết viên đạn xuyên thủng chiếc xe bagác đậu trong sân nhà ông Châu.

Vết máu do bị trúng đạn của nạn nhân Hiếu vẫn con vương vãi ở hiện trường. “Lúc này có 2 đối tượng bắn thẳng vào chúng tôi. Sau nhiều tiếng nổ chat chúa, cháu Hiếu kêu lên đau đớn vì trúng đạn ở chân trái”, ông Châu bàng hoàng nhớ lại. Ông Châu khẳng định bản thân ông và người thân không có mâu thuẫn gì với các đối tượng này.

Sau khi nhóm côn đồ rút đi, mọi người nhanh chóng đưa Hiếu đi bệnh viện cấp cứu và rất may nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc được trình báo công an xã và cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, Công an TP.HCM cũng đã đến hiện trường để khám nghiệm.

Theo ông Châu, tại hiện trường nhà chức trách đã thu giữ được đầu đạn đồng và băng đạn cao su liên quan đến vụ nổ súng .

Sáng 22/11, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây xác nhận có xảy ra vụ việc nổ súng trên địa bàn và cho biết vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh thụ lý. Theo nguồn tin riêng của PV, bước đầu nhà chức trách đã xác định được các đối tượng và đang tập trung truy bắt.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.