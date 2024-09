Hà Nội: Cháy lớn giữa đêm ở xưởng may mặc

Ngày 30/9, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại khu xưởng của xí nghiệp may mặc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h đêm 29/9, tại khu vực dãy nhà xưởng Xí nghiệp may Minh Hà, thuộc xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Sơ bộ vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khi nhận thông tin về vụ cháy, các lực lượng gồm Công an huyện Hoài Đức, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã tăng cường xe cứu hỏa tới hiện trường để khống chế, dập tắt đám cháy.

Đêm qua và rạng sáng nay, Công an huyện Hoài Đức tập trung vào công tác chữa cháy. Hiện tại, lực lượng điều tra mới vào trong khu nhà xưởng để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại.