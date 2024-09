Cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Bình Dương bị truy nã

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ban hành quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thiên Đăng (SN 1972, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Dĩ An.



Theo đó, Nguyễn Văn Thiên Đăng bị truy nã do liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai trong quá trình giữ chức vụ Trưởng phòng TN&MT TP Dĩ An.

Được biết, từ năm 2014 đến 2017, khi giữ chức vụ Trưởng phòng TN&MT thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An), ông Đăng đã phê duyệt nhiều dự án phân lô bán nền trái phép. Từ việc này, hàng loạt khu dân cư không phép đã “mọc” lên tại một số phường như Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Bình, Bình Thắng, Bình An, An Bình,…

Nguyễn Văn Thiên Đăng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An.

Trong tổng số 250 khu dân cư hiện hữu, cơ quan điều tra xác định có 40 khu dân cư không có giấy phép xây dựng, các chủ đầu tư đã phân lô đất nông nghiệp và xây nhà bán mà không tuân thủ các quy định về quy hoạch xây dựng và đất đai do ông Đăng tiếp tay.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng Đăng bỏ trốn từ tháng 5/2018. Do đó, cơ quan điều tra quyết định truy nã đối tượng này.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý theo quy định.

