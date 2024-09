Thi thể cháy đen ở chân đê tố tội ác tên sát nhân 20 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, sáng 29/11/2013, một phụ nữ làm nghề thu mua đồng nát đi dọc đê sông Nhuệ đến đoạn gần thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) thì ngửi thấy một mùi khét khác thường. Nhìn kỹ vật “lạ” đen thui lấp ló sau những khóm cỏ ngả màu, chị hoảng hồn nhận ra đó là thi thể người. Tiếp nhận thông tin, CA huyện Thường Tín đã lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại hiện trường, bước đầu xác định thi thể trên là đàn ông với nhiều thương tích ở vùng lưng và ngực được gây ra bởi vật sắc, nhọn dẫn đến mất máu cấp, thời gian nạn nhân tử vong chỉ vài giờ trước khi được tìm thấy. Đáng chú ý, thi thể đã bị kẻ thủ ác đổ xăng đốt nên toàn bộ phần thân, mặt đã than hóa không thể nhận dạng được. Công tác khám nghiệm mở rộng ra phía bờ đê phát hiện thêm nhiều vết máu vương vãi, bên cạnh đó là những vết màu nâu sẫm được xác định là xăng. Như vậy có thể nhận định nạn nhân bị sát hại trên mặt đê, sau đó hung thủ lấy xăng đốt rồi đẩy xác xuống chân đê nhằm che giấu, phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gần vị trí nạn nhân, các điều tra viên phát hiện thêm chiếc điện thoại được xác định là của người xấu số. Khi khám nghiệm, các trinh sát phát hiện ở phần cằm nạn nhân vẫn vướng đoạn dây cháy dở của quai mũ bảo hiểm, phía sau đầu sót lại miếng nhựa nham nhở từ chiếc mũ ấy. Theo người dân thì qua nhận dạng sơ bộ, nạn nhân chắc chắn không sinh sống tại địa phương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành rà soát cũng không phát hiện có ai trên địa bàn mất tích hoặc đi khỏi nhà chưa về. Những thông tin, dấu vết thu thập được tại hiện trường đã đưa các điều tra viên đến một nhận định, nạn nhân có thể làm nghề lái “xe ôm”. Từ hướng này, một cuộc rà soát diện rộng đã được tiến hành. Đến 13h cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của nạn nhân là Mai Hồng Quảng (59 tuổi, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ông Quảng đã về hưu và hiện đang làm nghề xe ôm ở Bến xe Giáp Bát. Những đồng nghiệp của ông ở bến xe cho biết, tối 28/11, một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, dáng người cao ráo đã thuê ông Quảng chở đi. Hàng xóm của ông cũng cho hay, hôm ấy họ thấy ông lấy áo ấm và nói là để đi làm muộn. Như vậy, nhiều khả năng kẻ dụ được ông chạy đi xa vào lúc khuya khoắt chỉ có thể là người quen. Sau khi trích xuất camera, công an đã tìm thấy nhận dạng của kẻ thuê xe ông Quảng. Đó là một nam thanh niên có dáng cao gầy, nhưng không rõ mặt. Có nhân chứng cho hay, thanh niên này đã từng vài lần bắt xe của ông Quảng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Song song với việc xác minh hành trình, di biến động của ông Quảng vào tối 28/11, các điều tra viên còn tập trung truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân. Chỉ ít giờ sau đó, các trinh sát thống kê được tại những địa điểm này có tới hơn 10 chiếc xe máy có đặc điểm trùng khớp với xe của ông Quảng. Tiếp tục sàng lọc, cuối cùng chiếc xe Yamaha màu đỏ của nạn nhân được tìm thấy tại một cửa hàng cầm đồ ở huyện Từ Liêm (cũ). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi tiếp cận, các trinh sát được biết, đêm 28/11 có 1 thanh niên đến cầm cố chiếc xe này kèm với giấy tờ mang tên Mai Hồng Quảng. Chủ cửa hàng cũng trình một bản photo CMND của người đến cầm cố mang tên Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Đối chiếu với hình ảnh thu được từ camera an ninh ở bến xe, chủ cửa hàng cho biết vị khách tối 28/11 rất giống với thanh niên đã thuê “xe ôm” của ông Quảng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngay lập tức, các trinh sát đã có mặt tại nơi ở trọ của Đạt, tuy nhiên gã đã biến mất. Một tổ công tác đã lập tức lên đường tới Thanh Hóa. Khoảng 4h ngày 30/11, khi công an bất ngờ ập vào, Đạt ngã vật ra ngất xỉu. Tại cơ quan công an Đạt khai, vì nhà nghèo, là con trai duy nhất trong gia đình, Nguyễn Văn Đạt chỉ học đến lớp 9 rồi dạt lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề thợ sơn. Công việc không ổn định và không đủ chi trả, nhưng mỗi lần về quê Đạt khoác lác rằng mình làm ở phòng bán vé máy bay nên “tiền không thiếu”. Lười lao động, nhưng thích xài sang, Đạt nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Tối 28/11, Đạt chuẩn bị 1 con dao rồi bắt xe buýt lên bến xe phía Nam tìm ông Quảng. Nghĩ Đạt là khách quen nên ông Quảng không không nghi ngờ, đồng ý đưa gã về Thường Tín. Khi đi đến đoạn đường đê sông Nhuệ, Đạt bảo ông Quảng dừng lại cho gã gọi điện thoại. Xuống xe, ông Quảng châm lửa hút thuốc còn Đạt mượn điện thoại của ông giả vờ gọi cho bạn. Thấy ông Quảng mất cảnh giác, hắn bất ngờ dùng con dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Kế đó, hắn lạnh lùng rút xăng từ xe máy rồi tưới nên nạn nhân châm lửa đốt và đẩy thi thể xuống dưới triền đê. Với tội ác mất hết nhân tính của mình, Đạt đã bị TAND thành phố Hà Nội kết án tử hình. .>>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

