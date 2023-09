Hà Nội: Bắt 2 thiếu niên sáng học, đêm mang dao đi cướp tài sản

Ngày 18/9, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ 2 thiếu niên 16 tuổi là: Hoàng Nghiêm Th. (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lưu Đức A. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Công an xác định, từ 29/8-11/9, trên địa bàn huyện Đông Anh liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp tài sản manh động vào lúc nửa đêm, rạng sáng. Nạn nhân là phụ nữ đi trên đường vắng, đi chợ sớm. Nhận trình báo của các nạn nhân, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua hình ảnh camera an ninh ghi lại, hai đối tượng gây án hết sức manh động, liều lĩnh.

Những người này đeo khẩu trang, đi xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao nhọn làm hung khí. Khi phát hiện nạn nhân sơ hở, các đối tượng sẽ điều khiển xe máy áp sát, rút dao đe dọa, yêu cầu đưa tài sản như điện thoại, tiền mặt.

Lực lượng công an đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân. Chân dung 2 đối tượng nghi vấn nổi lên là 2 học sinh nghiện game. 2 đối tượng nghi vấn nhanh chóng bị đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Hoàng Nghiêm Th. và Lưu Đức A. đã thừa nhận cùng nhau gây ra 4 vụ cướp tài sản để lấy tiền chơi game.

Phụ huynh của 2 học sinh này không thể ngờ, hàng ngày Th. và A. được đưa tới trường, nhưng nửa đêm, rạng sáng lại mang dao đi cướp tài sản lấy tiền chơi game. Hiện vụ 2 thiếu niên sáng học, đêm mang dao đi cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.