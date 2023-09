Hà Nội: Cháy nhà dân, nguyên nhân từ bình nóng lạnh

Ngày 18/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ cháy nhà trên phố Đông Ngạc xuất phát từ bình nóng lạnh trong khu nhà vệ sinh. Đám cháy không gây thiệt hại về người, đã được dập tắt ngay sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, vào 19h55 ngày 17/9, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo từ người dân về việc có cháy nhà dân tại ngõ 173 Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Bắc Từ Liêm và Công an quận Tây Hồ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Tại hiện trường, xác định điểm cháy xuất phát từ bình nóng lạnh, người dân đã sử dụng bình chữa cháy dập tắt, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, không để phát sinh sự cố.