Trang trọng lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Sáng 18/9, tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang Cấp cao. (Ảnh Người lao động)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh... gửi vòng hoa viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh Người lao động) Đoàn Chủ tịch nước do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh Người lao động) Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết trong sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình: “Đồng chí là vị tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhân dân và Quân đội, nhất là trong lĩnh vực tình báo, đối ngoại Quốc phòng”. (Ảnh Lao Động) Đoàn Quốc hội do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh Người lao động) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh Dân Trí) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Thượng tướng, Giáo sư, tiến sĩ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến; người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo quân đội, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin kính viếng tiễn biệt đồng chí và xin chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình”.(Ảnh Lao Động) Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình...(Ảnh Người lao động) Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng nén hương tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.(Ảnh Dân Trí) Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi sổ tang và bày tỏ thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tình báo, công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, hiện đại; đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hơn 40 năm trong quân ngũ, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình cách mạng; ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tuỵ với nhiệm vụ được giao".(Ảnh Lao Động) Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh Dân Trí) Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ghi trong sổ tang: "Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. (Ảnh Lao Động) "Gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và người Đảng viên cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Đồng chí là người cán bộ, chỉ huy, vị tướng của Quân đội gương mẫu, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, ngành Tình báo quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội và gần gũi mọi người. Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo", Đại tướng Phan Văn Giang ghi. (Ảnh Xây dựng chính sách, pháp luật) Cuối dòng sổ tang, Đại tướng Phan Văn Giang ghi: Vĩnh biệt đồng chí, cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn; xin dâng nén tâm nhang tiễn biệt đồng chí về nơi yên nghỉ cuối cùng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến. (Ảnh Nhân Dân)

