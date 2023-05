Hà Nam: Bắt 2 cựu lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày 25/5, VKSND tỉnh Hà Nam cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Trần Văn Hà (63 tuổi, trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm) và ông Hà Văn Thạch (44 tuổi, trú xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Trong 2 bị can, ông Trần Văn Hà là cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm, còn ông Hà Văn Thạch là cựu Phó Giám đốc trung tâm này.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định, lệnh đến bị can.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án xác định, trong quá trình thực hiện dự án “Mở rộng nút giao đường 495B và đường sơ tán cứu hộ kết hợp chắn nước núi huyện Thanh Liêm đoạn qua địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm”, Trần Văn Hà và Hà Văn Thạch đã vi phạm quy định của Luật đất đai, vượt quá quyền hạn, giao đất tái định cư cho các hộ dân trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Nam đã phân công các kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Văn Hà và Hà Văn Thạch theo quy định. Quá trình thi hành các lệnh khám xét đã thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, mở rộng vụ án để xử lý đối với sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.