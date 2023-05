Trộm xe máy của người nhà đi cắm rồi gọi điện báo công an

Ngày 25/5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Trí Dũng (SN 2003, HKTT: tổ 13 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, vào tối 17/5/2023 Phùng Trí Dũng đã lấy trộm chiếc xe máy Honda Vision của anh họ đang để ở nhà mang đi cầm cố.

Phùng Trí Dũng tại cơ quan Công an.

Dũng đi xe của anh họ đến ngõ 163 Phạm Văn Đồng rồi cầm cố xe được 4,4 triệu đồng. Đến khoảng 21h cùng ngày, Dũng tiếp tục mang chiếc xe máy Honda Vision chưa đăng ký của gia đình đi cầm cố với giá 15 triệu đồng rồi chuộc lại chiếc xe của anh họ về. Số tiền này, đối tượng đã tiêu xài hết.

Khi mang xe về nhà, Dũng thấy không có ai nên lại tiếp tục mang xe đi cầm cố. Đến sáng 18/5/2023, do muốn lấy lại xe nên Dũng đã gọi điện báo lực lượng Cảnh sát 113 nói bị mất trộm ở ngõ 163 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch đã xuống hiện trường kiểm tra, thu giữ 2 chiếc xe máy. Sau đó, Dũng đã đến Công an phường Mai Dịch đầu thú hành vi trộm cắp của mình. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.