Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo vụ đôi chân người bị đốt cháy

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm tung tích người bị hại trong vụ một phần thi thể được phát hiện bọc trong túi nilon tại bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh , TP Tân Uyên.



Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ việc trên là vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại bãi đất trống thuộc tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên vào ngày 24/5.

Hiện trường phát hiện vụ việc

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một túi màu đỏ được bọc trong túi nilon màu đen (bị cháy phía trên) có 2 tay, 2 chân bị nhiệt hóa một phần và đang trong thời gian phân huỷ.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy tìm nạn nhân có đặc điểm đáng chú ý nhất.

Nạn nhân được nhận định là nữ giới, độ tuổi từ 30 đến 35, chiều cao 1,55m đến 1,59m, trên 2 bàn tay có gắn móng giả, thời gian chết vào khoảng từ ngày 14/5/2023; các phần của tử thi được đặt trong một túi mẫu do không xác định được nhãn hiệu, đặc điểm riêng.

Vụ việc trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm nạn nhân theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phối hợp truy tìm, khi phát hiện người có đặc điểm thông tin trên đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tại số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một hoặc điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại: 0368.977.776 và 0946.178.239.

Trước đó, chiều tối 24/5, một người dân trình báo đến Công an xã Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) về việc phát hiện một đôi chân người trong túi nilon bị đốt cháy tại khu đất trống địa bàn tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh. Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau đó, ghi nhận bên trong túi có một cặp chân, tay người bị cháy xém đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

