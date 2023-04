Hà Nam: Bắt tạm giam người đàn ông đấm Phó Trưởng Công an xã

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Phông (44 tuổi, ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng) về tội chống người thi hành công vụ.

Tạ Văn Phông tại cơ quan Công an.

Theo cáo buộc, ngày 8/4, sau khi uống rượu tại một đám cưới trên địa bàn xã Lê Hồ, giữa Phông và anh Hoàng Công T. (trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Đỉnh điểm, Phông đã đấm vào cổ anh T. Nạn nhân sau đó đến Công an xã Lê Hồ trình báo.

Nhận được thông tin, Công an xã Lê Hồ gửi giấy mời Phông đến trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, người này đã không đến. Khi lực lượng chức năng đến nhà, Phông có hành vi chống đối, lăng mạ công an.

Lúc này, lực lượng công an buộc phải tiếp cận Phông để cưỡng chế đối tượng về trụ sở để làm việc. Quá trình tiếp cận, đối tượng đã ngông cuồng chống đối, đấm vào ngực đồng chí Nguyễn Văn Viên - Phó Trưởng Công an xã Lê Hồ rồi lái xe bỏ chạy.

Căn cứ hành vi của đối tượng Tạ Văn Phông, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Bảng tiến hành triệu tập đối tượng phục vụ điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ .