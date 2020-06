Giang hồ Đồng Nai cho vay lãi suất "cắt cổ", chiếm nhà con nợ

Ngày 11/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hoàng Văn Giang (SN 1988), Đình Trọng Dũng (SN 1979), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đặng Văn Hùng (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

Nhóm giang hồ tại cơ quan công an.

Theo điều tra, cuối tháng 12/2019, bà Lê Thị Lành (SN 1965, ngụ huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai) có nợ của vợ Dũng 700 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ nên vợ chồng Dũng yêu cầu bà Lành đưa giấy tờ đất để cầm cố trả lãi suất 10%/tháng.

Sau đó, Dũng giới thiệu cho bà Lành gặp Giang vay 250 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Dũng giữ của bà Lành 1 bộ hồ sơ giấy tờ đất ruộng ở Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Bà Lành dùng số tiền vay đóng lãi cho Dũng.

Tiếp đó, Dũng giới thiệu cho bà Lành gặp 1 người tên là Định vay số tiền là 1,4 tỷ đồng với lãi suất 10%/tháng. Dũng giữ 2 bộ hồ sơ nhà đất của gia đình của bà Lành ở ấp 5, Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Khi Định đưa tiền cho bà Lành thì Dũng mượn lại bà Lành số tiền là 250 triệu đồng.

Gần đây, Dũng tìm tới đòi nợ nhưng bà Lành không có tiền trả. Bực tức, Dũng cùng với Giang, Định và 1 số đối tượng giang hồ tìm tới nhà bà Lành đuổi những người trong nhà ra ngoài do Dũng và Giang đã bán nhà cho người khác.

Gia đình bà Lành không chịu nên nhóm giang hồ khống chế “nhốt” trong nhà. Dũng, Giang, Thịnh và Hùng ăn ngủ tại nhà bà Lành dù không có sự đồng ý của bà và người thân.

Rạng sáng 11/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khống chế cả 4 đối tượng. Qua khám xét, công an thu nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay với lãi suất từ 10%-40%. Hiện công an đang điều tra mở rộng.