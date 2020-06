Xe tải móp đầu vì đâm thanh giới hạn chiều cao trên cầu

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h45 trưa nay (11/6) tại khu vực cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe tải đâm sập khung sắt hạn chế chiều cao khu vực đầu cầu vượt. Trao đổi với PV, một cán bộ CSGT Đội 3 cho biết, ngay sau khi đâm sập khung sắt này, tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường, các lực lượng chức năng, bao gồm cả y tế đang tiến hành tìm tài xế này để làm rõ vụ việc. "Sự việc xảy ra khiến giao thông qua lại khu vực đường Tây Sơn, Chùa Bộc bị ùn tắc nghiêm trọng, hiện chúng tôi đã phong tỏa 2 đầu cầu vượt để khắc phục sự cố giao thông", vị cán bộ CSGT đội 3 nói. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe tải đâm thẳng phần kính chắn gió vào khung sắt hạn chế chiều cao của cầu vượt, nhiều mảnh vỡ vụn văng khắp mặt cầu. Một bên khung sắt bị kéo sập, đổ nghiêng. Tại đây đã có biển cảnh báo hạn chế chiều cao trên 2,2 mét. Vụ tai nạn làm giao thông ùn tắc. Vụ tai nạn khiến xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu, lái xe may mắn thoát nạn. Giao thông đi lại qua đây gặp nhiều khó khăn. Đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, tài xế khai nhận do buồn ngủ nên thiếu quan sát biển báo hạn chế chiều cao và tải trọng của phương tiện khi lên cầu vượt. >>> Xem thêm video: TAND tỉnh Thái Nguyên bác đơn kêu oan của tài xế container vụ xe Innova lùi trên cao tốc. Nguồn VTV 24.

