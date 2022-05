Giang hồ Búa “Minh xăm” ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an TP Biên Hòa, phòng Cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai triển khai lực lượng bắt giữ nhiều đối tượng tại các phường Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân do có liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm. Đối tượng cầm đầu Phạm Văn Búa (tức Minh Xăm) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Long Thành.

Phạm Văn Búa -“Minh Xăm” và hung khí thu giữ

Trước đó, ngày 23/1/2022, anh B.V.Đ và P.P.T bị 1 nhóm khoảng 15 đối tượng cầm theo dao, tuýp sắt, cây sắt có gắn dao phóng lợn đánh gây thương tích tại bãi xe “Huy Hoàng” thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và thường xuyên liên lạc, bàn bạc cách đối phó với cơ quan Công an.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định Phạm Văn Búa (tức Minh Xăm) là đối tượng cộm cán, nguy hiểm thường tụ tập, tổ chức đánh bạc trái phép đã trực tiếp chủ mưu, chỉ đạo các đối tượng gây án nên triển khai lực lượng đồng loạt truy bắt Búa và 7 đối tượng có liên quan, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tiền bạc trong lúc cá cược, đánh bạc.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Đơn vị yêu cầu các đối tượng có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an gần nhất trình diện, khai báo sự việc để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video Điều tra vụ hỗn chiến 2 băng nhóm: