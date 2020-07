Giám đốc Cty Đông Kinh bị khởi tố: “Thân thiết” với Nhật Cường ra sao?

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Võ Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mối quan hệ Đông Kinh – Nhật Cường ra sao?

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 2 bị can. Đáng chú ý, trong đó, bị can Võ Việt Hùng (SN 1976) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Đáng chú ý, ngày 29/11/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Duy Tuấn - GĐ kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh cùng tội danh như trên.

Bị can Võ Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh

Cùng bị khởi tố còn có ông Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó giám đốc Sở; Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT TP Hà Nội. Cuối tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dư luận đặt câu hỏi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh liên quan đến vụ án Nhật Cường thế nào khiến 2 lãnh đạo công ty này bị khởi tố?

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh được thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động dịch vụ xử lý, lưu trữ và cung cấp nội dung trên mạng internet và mạng viễn thông.

Ngày 15/4/2016, Sở KH&ĐT TP Hà Nội đã mời thầu gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016”. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 9h ngày 21/4/2016 đến trước 10h ngày 16/5/2016. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Trước thời điểm đóng thầu đã có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu và 4 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu, đủ điều kiện để mở thầu theo quy định.

Tuy nhiên, khi dự kiến tổ chức mở thầu và xét thầu, Sở KH&ĐT nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tạm dừng đối với gói thầu trên. Do đó, Sở đã thông báo tới các nhà thầu về việc tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016.

Sau đó, Sở KH&ĐT Hà Nội đề nghị UBND thành phố xem xét, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đối với gói thầu số hóa tài liệu năm 2016 để đảm bảo thời gian thực hiện. Ngày 14/6/2016, UBND Hà Nội có văn bản phúc đáp chấp thuận đề xuất của Sở KH&ĐT về việc tiếp tục triển khai lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên.

Việc mở thầu lại chưa được thực hiện thì Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đã đề nghị với Sở KH&ĐT được thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Công việc thí điểm chính là nội dung gói thầu đã bị tạm dừng trước đó dù Sở KH&ĐT đã thông báo mời thầu, có nhà thầu nộp hồ sơ.

Tháng 8/2016, Sở KH&ĐT có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho phép Nhật Cường Software thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở theo giải pháp kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp đề xuất và thực hiện miễn phí. Chủ tịch UBND Hà Nội đã đồng ý với đề xuất trên.

Ngày 20/9/2016, Nhật Cường Software có báo cáo kết quả số hóa giai đoạn 1. Theo đó, công ty này mới hoàn thành được việc scan văn bản, chưa hoàn thành xây dựng công cụ đồng bộ tự động để cập nhật số hồ sơ sau khi được scan lên hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia theo quy định.

Cuối năm 2016, Sở KH&ĐT Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh đã liên danh với Công ty Nhật Cường để tham gia đấu thầu. Đáng chú ý, liên danh này đã ghi giá dự thầu là 42,890 tỷ đồng, thấp hơn giá chào thầu 42,910 tỷ đồng và trúng thầu. Quá trình thương thảo hợp đồng, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã "đồng ý giảm giá hơn 1 triệu đồng so với giá chào thầu" cho chủ đầu tư là Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

Qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26/12/2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh đã ký thực hiện gói thầu với Sở KH&ĐT Hà Nội (Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC). Theo hợp đồng thời gian thực hiện là 265 ngày, tuy nhiên, Sở KH&ĐT Hà Nội đã nhiều lần gia hạn, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh được kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 BLHS năm 2015 1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; b) Thông thầu; c) Gian lận trong đấu thầu; d) Cản trở hoạt động đấu thầu; đ) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu; g) Chuyển nhượng thầu trái phép. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: a) Vì vụ lợi; b) Có tổ chức; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

