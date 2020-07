Công an khám xét nhà Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Cảnh sát có mặt tại nơi ở của ông Tuyến. Ảnh: Quỳnh Danh. Tham gia khám xét nơi ở của ông Tuyến có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát, Bộ Công an và lực lượng cảnh sát địa phương

Cảnh sát phong tỏa, khám xét nơi ở của ông Tuyến. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cũng vừa kết thúc công tác khám xét tại nhà ông Trần Trọng Tuấn (Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM) ở một chung cư trên đường Hoàng Diệu, quận 4.

Công an rời khỏi nhà ông Tuấn sau nhiều giờ khám xét cùng các thùng tài liệu mang theo. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khoảng 3 giờ khám xét nhà ông Tuyến, xe của lực lượng chức năng đã ra khỏi tòa nhà The Manor. Ảnh: Quỳnh Danh.



Ngoài ông Tuyến, cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố thêm ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cùng tội danh trên.



Hai người này bị khởi tố do nghi liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).



- Ông Trần Vĩnh Tuyến (sinh năm 1965), quê ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ông đã đạt học vị Thạc sĩ chính trị học; Cử nhân Luật. - Giai đoạn 1998-2014, ông Tuyến công tác tại quận 1, ông từng là Chánh văn phòng quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, Phó bí thư Thường trực quận, Chủ tịch quận. - Từ 9/2013-9/2015, ông Tuyến là Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. - Ngày 21/4/2016, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP.HCM khóa VII, ông Trần Vĩnh Tuyến được các đại biểu thống nhất bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Trước đó, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 11/7, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an đang khám xét nơi ở, nơi làm việc của(Phó chủ tịch UBND TP.HCM) tại chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.Đến 14h50, việc khám xét nhà ông Trần Vĩnh Tuyến hoàn tất, cảnh sát và viện kiểm sát đã rời khỏi tòa nhà The Manor.