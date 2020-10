Giải mã tâm lý cha tưới xăng đốt 2 con nhỏ TP.HCM?

(Kiến Thức) - Vụ cháy khiến 3 cha con bị bỏng nặng tại TP HCM dù nguyên nhân đang được điều tra, một số ý kiến thiên về giả thiết cha tưới xăng đốt con do trước đó, người cha này cờ bạc dẫn đến nợ nần, có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với vợ.

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc 3 cha con bị bỏng nặng nghi người cha tưới xăng đốt hai con.



Ban đầu vụ việc cho thấy, tối ngày 27/10, người dân sinh sống trên đường Trần Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) phát hiện tầng 1 căn nhà trên đường này đang bốc cháy. Khi lực lượng chức năng cùng người dân dập đám cháy tá hỏa phát hiện 1 người đàn ông cùng 2 con nhỏ bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu. Danh tính người đàn ông được xác định là N.C.K. (khoảng 40 tuổi) và hai người con ông K. là cháu N.P.G.H. (9 tuổi), cháu N.P.G.P. (6 tuổi).

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, ông K. vốn là người nghiện cờ bạc, game bắn cá nên nợ nần. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, ông K. đã đánh vợ mình nhập viện cấp cứu. Người nhà các nạn nhân cho rằng, 2 bé bị cha đốt bằng xăng, sau đó cả 3 đều bị bỏng nặng.

Từ những tình tiết trên, khiến dư luận đặt ra nhiều giả thiết về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể vụ cháy xuất phát từ nguyên nhân khách quan như chập điện, cháy nổ khiến cả 3 cha con đều bị bỏng nặng. Thực tế cũng không loại trừ khả năng này khi đa số vụ cháy đều xuất phát từ nguyên nhân cháy nổ do chập điện, do bất cẩn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại thiên về giả thiết do mâu thuẫn vợ chồng, lại trong cảnh nợ nần do nghiện cờ bạc dẫn đến người đàn ông nghĩ quẩn tưới xăng để đốt hai con và bản thân tự tử. Sở dĩ nhiều người thiên về giả thiết này do xâu chuỗi các tình tiết như ông K nợ nần và mới xảy ra mâu thuẫn, đánh đập vợ. Nếu trường hợp xảy ra như giả thiết trên thì lỗi lớn nhất thuộc về ông K.

Các cụ xưa nay có câu “đàn ông xây nhà…”, là trụ cột chính trong gia đình, lẽ ra ông K. nên tu chí làm ăn, vun vén cho gia đình, cùng vợ chăm lo con cái. Đằng này, ông K. lại sa đà vào nghiện ngập cờ bạc đến mức nợ nần chồng chất khiến vợ chồng bất hòa dẫn đến mâu thuẫn.

Thay vì ăn năn hối hận, quay đầu là bờ để xây dựng hạnh phúc gia đình, khi xảy ra mâu thuẫn, ông K. lại có hành động tưới xăng đốt hai con nhỏ và bản thân tự tử. Nếu trường hợp này xảy ra thì đó là hành động dại dột. Bởi tìm đến cái chết không phải giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, hai con nhỏ hoàn toàn vô tội, là một người bố, ông K không thể để những đứa trẻ phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của người lớn dẫn đến bi kịch đau lòng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, nếu trường hợp trên xảy ra, nguyên nhân dẫn đến sự việc có một phần trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Khi chồng sa đà vào cờ bạc, nợ nần, người phụ nữ nên có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn, nếu không thể sống được với người chồng như vậy, có thể nghĩ tới việc ly hôn để chăm lo con cái. Nếu xảy ra mâu thuẫn vợ chồng chỉ vì chuyện tiền nong, người chồng có nóng, người vợ cũng nên nhún nhường để khi tĩnh tâm có thể nhắc lại, mưa dầm thấm lâu người chồng sẽ thay đổi và chí thú làm ăn. Cơm sôi nhỏ lửa, đàn bà xây tổ ấm, khi xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng đều cố chấp không kiềm chế dẫn đến những vụ việc đáng tiếc và thảm kịch sẽ xảy ra.

Một giả thiết khác cũng được đặt ra là người chồng vốn có bản tính ác nhân, xem nhẹ tình thân nên khi mâu thuẫn đã đánh vợ nhập viện rồi vì bực tức vợ mà “hổ dữ ăn thịt con nên đã tưới xăng đốt hai con . Giả thiết này tuy được đặt ra nhưng không ai nghĩ rằng, là một người cha lại có hành vi như vậy.

Dù các giả thiết trên được đặt ra nhưng thực tế nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Trường hợp xác định ông K. có hành vi tưới xăng đốt hai con ruột thì đó là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi táng tận lương tâm, không còn tính người. Bởi hai con nhỏ hoàn toàn vô tội mà người cha vẫn nhẫn tâm ra tay với ý định tước đi mạng sống của con mình. Ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, người cha có thể sẽ phải đối mặt với bản án lương tâm theo suốt cả cuộc đời.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cháy cửa hàng bách hóa, 3 người thiệt mạng ở TP.HCM