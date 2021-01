Giả danh công an để chạy dự án, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Ngày 11/1, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt là Bành Quốc Khánh (SN 1993, quê xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), sinh sống tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.

Theo Công an, đây là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, tuy nhiên thường xuyên thuê xe hơi, chung cư cao cấp, sử dụng sim điện thoại số đẹp để đóng vai người thành đạt, có tiền. Khoảng thời gian từ tháng 10/2020, đối tượng lên mạng xã hội mua trang phục Công an nhân dân, mạo danh là cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Nghệ An, thường xuyên về quê tiếp cận nhiều người dân trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bành Quốc Khánh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An). Nắm bắt nhu cầu xin việc làm, chạy dự án của các doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng đã nhận mình là người có mối quan hệ có khả năng “chạy” việc. Sau khi tiếp cận, đối tượng thường xuyên mặc trang phục Công an nhân dân liên lạc qua mạng xã hội, gọi video với các bị hại. Bằng thủ đoạn trên, nhiều người dân đã sập bẫy của đối tượng. Trong đó, cuối tháng 12 vừa qua một bị hại tại thị xã Hoàng Mai có nhu cầu đấu giá đất đã liên lạc với Khánh nhờ vả. Sau khi tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Theo đó, cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Bành Quốc Khánh khi đang thực hiện hành vi phạm tội tại TP Vinh. Bước đầu cơ quan Công an xác minh đối tượng đã lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Hiện vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt đối tượng giả danh công an để chiếm đoạt tài sản