“Hiệp sĩ” giả danh công an cướp sòng bạc: Án nào chính xác?

(Kiến Thức) - "Hiệp sĩ" cầm đầu nhóm người ở Bình Dương rủ nhau xuống tỉnh Sóc Trăng giả công an để cướp sòng bạc khoảng trên 50 triệu đồng đã ra đầu thú.

Mới đây, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đối tượng Thạch Đạt (SN 1990, ngụ xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã được các thành viên CLB Phòng, chống tội phạm phường dẫn đến trụ sở để đầu thú.

Trước đó, rạng sáng 27/1, tại nhà ông Nguyễn Trung Kiên, ở ấp Hòa Phương, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đang tổ chức đánh bài ăn tiền thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người mang theo còng số 8, súng điện, máy bộ đàm xông vào nhà, tự xưng là công an.

Sau đó, nhóm người này yêu cầu lấy hết tiền trong nhà đưa ra và dùng dây rút nhựa trói tay 2 người đánh bài lại rồi cướp số tiền khoảng trên 50 triệu đồng, rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, ngày 8/2, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can là Hoàng Viết Tâm (21 tuổi, quê Bình Phước), Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, quê Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng). Riêng Thạch Đạt (được xác định là chủ mưu vụ "hiệp sĩ" giả danh công an cướp sới bạc) và Đặng Văn Dương (28 tuổi, ngụ Bình Phước) đã bỏ trốn cho đến nay.

Vậy, "hiệp sĩ" giả danh công an cướp sòng bạc có thể sẽ bị xử lý thế nào? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, có thể nói rằng nhóm “Hiệp sĩ” giả danh công an cướp sới bạc là vụ việc đáng lên án bởi những đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản lại là những người từng mang danh hiệp sĩ.

Đối tượng Thạch Đạt tại cơ quan Công an. Không phải ngẫu nhiên mà các Câu lạc bộ hiệp sĩ được người dân tin yêu và được tồn tại, hoạt động ở nhiều địa phương cho đến ngày nay. Phần lớn những người trong câu lạc bộ này đều là những người rất có trách nhiệm, nghĩa hiệp và triệt phá nhiều nhóm đối tượng cướp giật, trộm cấp trên địa bàn góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Việc một số đối tượng là hiệp sĩ giả danh công an cướp xới bạc là hành vi không thể chấp nhận được, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật, cần phải xem xét xử lý nghiêm minh. Với hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; số tiền cướp từ 50.000.000 đồng trở lên; sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm... thì các đối tượng này sẽ phải chịu hình phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Với những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, thủ đoạn tinh vi thì cần phải có hình phạt nghiêm minh để răn đe phòng ngừa chung. Ngoài ra, hành vi của các đối tượng này rất tinh vi, thuần thục bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ ngoài vụ việc cướp tài sản là tiền đánh bạc này thì các đối tượng này có thực hiện các hành vi cướp sới bạc nào khác hay không. Hành vi đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật nên các đối tượng đánh bạc thường có tâm lý hoang mang, lo sợ. Khi bị cướp như vậy thì thường không dám chống cự, không dám trình báo, chính vì vậy các đối tượng thường lợi dụng chuyện này để thực hiện nhiều phi vụ cướp táo tợn. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tình tiết này để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Ngoài việc khởi tố về tội cướp tài sản với nhóm hiệp sĩ giả danh công an thì cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá bạc đối với các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật. Chính quyền địa phương cũng cần thực hiện các giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân có ý thức chấp hành pháp luật, không tổ chức tụ tập đánh bài ăn tiền giống như vụ việc này để xảy ra các hệ lụy, tiêu cực của xã hội.