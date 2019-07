Gây tai nạn, thiếu tá CSGT bỏ đi vì nghĩ... nạn nhân không bị nặng

Chiều 8/7, lãnh đạo Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận trên báo Tuổi Trẻ, người lái ôtô gây tai nạn làm ông Dương Văn Tốt tử vong là thiếu tá Thái Văn Hùng, nguyên cán bộ CSGT công an huyện Châu Đức.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/7, ông Dương Văn Tốt điều khiển xe máy trên QL 56 hướng TP Bà Rịa đi TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) để về đến gần nhà thì bị xe ô tô BKS 150.62 đi cùng chiều đâm từ phía sau.

Chiếc ô tô cảnh sát giao thông gây tai nạn tại cơ quan Công an (Ảnh: VOV)

Ông Tốt bị tông văng ra khoảng 20 mét còn chiếc xe máy kẹt dưới gầm oto và kéo đi gần 100m mới dừng lại. Con trai nạn nhân phát hiện xe máy của cha bị kéo lê nên đã yêu cầu tài xế lùi xe lại để kiểm tra nhưng không thấy người dưới gầm xe. Sau khi nói qua lại vài câu, tài xế nổ máy rời khỏi hiện trường còn anh Lộc thấy cha mình nằm tử vong bên lề đường.

Thông tin trên VOV cho biết, sau khi tông ông Tốt, thiếu úy CSGT tiếp tục tự gây tai nạn, may mắn không gây thương tích cho ai nhưng bản thân thì bị gãy tay, hiện đang điều trị tại TP HCM.

Theo lời khai ban đầu của thiếu tá Thái Văn Hùng, sau khi gây ra vụ tai nạn nghĩ rằng nạn nhân không bị nặng nên mới rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Châu Đức sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra để đảm bảo tính khách quan. Về thông tin cho rằng thiếu tá Hùng có sử dụng rượu bia trong lúc lái xe , phía công an cho biết chưa thể xác định được mà phải chờ kết quả xét nghiệm.

Người nhà nạn nhân thông tin, sáng nay 8/7, đoàn Công an huyện Châu Đức do một lãnh đạo dẫn đầu đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.