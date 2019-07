Sáng ngày 8/7, trao đổi với PV, anh Nguyễn Quốc Thống (40 tuổi, trú tại xóm Thanh An, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện gia đình đã mất liên lạc với con gái là cháu Nguyễn Thị Hoài (SN 1999).

Đến nay, em Hoài đã mất tích được hơn 2 tháng. Theo miêu tả của gia đinh, Hoài cao khoảng 1m50, da trắng, tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ đuôi tóc, dài ngang vai.

Cô gái quê Nghệ An mất tích hơn 2 tháng. Cũng theo lời kể của gia đình cô gái quê Nghệ An học làm móng rồi mất tích bí ẩn, Nguyễn Thị Hoài xin phép gia đình ra Hà Nội học nghề nail (làm móng tay) và được gia đình đồng ý.

Được biết, cô gái sinh năm 1999 theo học nghề tại nhà chị H. (có địa chỉ tại 50/38 phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Khoảng 7 ngày đầu, Hoài đi học đều đặn, nhưng đến ngày thứ 8 thì biến mất.

Liên lạc qua điện thoại không được, anh Thống và gia đình đã ra Hà Nội để tìm Hoài ở phường Xuân La, nhưng không có tin tức gì của cô gái trẻ.

Vụ việc cô gái quê Nghệ An học làm móng rồi mất tích bí ẩn đã được gia đình trình báo tại c ông an phường Xuân La (quận Tây Hồ).