EVN HANOI đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão

(Kiến Thức) -Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương trong thời gian tới, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió. Trong mưa dông có khả năng gió giật mạnh.