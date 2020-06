Dùng súng giả dọa bảo vệ: Phó Chủ tịch Đèo Cả có dính tội đe dọa giết người?

Liên quan tới vụ việc ông Lưu Xuân Thuỷ (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả) cầm súng đe đoạ đánh bảo vệ của chung cư PNTechcons (43 Hoa Sứ, quận Phú Nhuận, TP HCM), công an phường 7, quận Phú Nhuận xác định đây là khẩu súng đồ chơi.

Đơn vị này cũng lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Lưu Xuân Thuỷ về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh ghi lại ông Lưu Xuân Thủy cầm súng doạ và đánh bảo vệ.

ăn cứ theo Chương X danh mục kèm theo Quyết định 88/2000/QĐ-BTM về danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành thì súng hơi là loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, c