Án phạt nào cho PCT tập đoàn Đèo Cả cầm súng dọa bảo vệ?

Ngày 15/6, Công an phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết, đang lập hồ sơ điều tra làm rõ vụ ông Lưu Xuân Thuỷ (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả) cầm súng đe đoạ đánh bảo vệ của chung cư ở khu vực.



Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 11/6, ông Thuỷ đi về sảnh C. của chung cư PNTechcons ở đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận và ông có dấu hiệu say xỉn.

Lúc này, nhân viên bảo vệ Khổng Chí Hùng không bấm thang máy nên ông Thuỷ chửi bới. Ông Thuỷ đi lên căn hộ lấy khẩu súng rồi trở lại đe doạ nhân viên bảo vệ.

Sau đó, ông này còn xông vào đánh vào đầu bảo vệ trước sự chứng kiến của nhiều người. Mọi người tới can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của chung cư ghi lại.

Đến 15/6, Ban quản lý chung cư đã gửi văn bản Công an phường 7 và Công an quận 7 làm rõ vụ việc.

Trong văn bản, Ban quản lý chung cư kiến nghị thu hồi giấy phép sử dụng súng của ông Thuỷ và xử lý hành vi của ông này.

Ông Thủy xông vào đánh nhân viên bảo vệ chung cư (ảnh cắt từ clip)

Với vụ việc trên, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Trần Thụy An, Đoàn Luật sư TP.HCM, ở đây có thể thấy được hành vi của ông Thủy là sai trái khi uống rượu say, gây rối trật tự công cộng, chửi bới và đánh bảo vệ. Không những vậy, vị Phó chủ tịch tập đoàn Đèo Cả còn ngang nhiên mang súng ra dọa người khác và rất may là chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trước tiên, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ khẩu súng mà ông Thủy sử dụng là súng gì? Nếu khẩu súng là súng quân dụng hoặc súng thể thao nhưng có tắt tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng này sẽ bị xử lý thêm tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Để khởi tố vụ án về tội danh nào thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ loại vũ khí, hung khí mà đối tượng gây án sử dụng và hậu quả đối với nạn nhân. Hành vi khách quan thể hiện ý thức chủ quan của đối tượng có mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân hay không hoặc hành vi có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân hay không?

Trường hợp sử dụng súng trái phép mà gây các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người khác thì có thể phải bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 234 Bộ luật hình sự.

Ban quản lý chung cư gửi văn bản cho phía Công an.

Trong trường hợp, ông Thủy có hành vi rút súng đe dọa và đánh bảo vệ nhưng không phải súng thật nên chưa đủ để cấu thành tội thì ông Thủy không phải chịu trách nhiệm hình sự. Súng của ông Thủy là súng nhựa, nhưng nằm trong danh mục cấm, thì ông T sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng vì hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính an ninh an toàn xã hội. Và súng của ông Thủy sẽ bị tịch thu cũng theo qui định tại Nghị định trên:

"4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

b) Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

c) Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác để lấy thuốc nổ trái phép;

d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm;

...

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ, g Khoản 3; Điểm a, c, d Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6 Điều này".

Do ông Thủy đang là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả nên hành vi dùng súng ra đe dọa người khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng đơn vị mà ông Thủy đang công tác và sẽ phải chịu kỷ luật theo quy nội bộ. Đứng ở một vị trí lớn trong tập đoàn như vậy, đáng lẽ ra ông Thủy nên mọi hành vi của ông cần phải đúng chuẩn mực, văn hóa cư xử với người dân phải vừa nghiêm túc vừa lịch sự mà vẫn phải đúng luật.

>>> Xem thêm video: Cận cảnh vụ nổ súng tại Hà Đông khiến 1 người bị thương