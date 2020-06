Xét xử “đại gia” Phúc XO: Không thể tự đi, đồng phạm dịu vào tòa

Sáng nay (16/6), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm” đối với Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) và đồng phạm. Trần Ngọc Tài (em trai Phúc XO) cùng 11 đồng phạm cũng bị xử về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm”. Phúc XO nổi tiếng trên mạng nhờ chiêu trò đeo hàng chục kg vàng trên người, dát vàng trên ô tô, xe biển số đẹp... Sau khi kiểm tra, số vàng Phúc XO mang toàn là hàng giả. Rạng sáng 10/4/2019, Công an TP.HCM ập vào quán karaoke XO Pharaon và phát hiện nhiều người sử dụng ma túy. Khám xét tủ cá nhân của hai nữ tiếp viên tổ công tác phát hiện có thuốc lắc. Những khách đến hát cho biết do biết quán karaoke XO Pharaon cho khách sử dụng, cung cấp dụng cụ để chơi ma túy nên mua từ bên ngoài vào sử dụng. Chiều 10/4/2019, công an khám xét nhà của Phúc ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) thì phát hiện 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamin. Tại nhà của Tài, nhiều vũ khí như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp… cũng bị phát hiện. An ninh được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng bảo vệ ngay ngoài cổng. 8h10 sáng 16/6, Phúc XO cùng các đồng phạm được dẫn đến tòa, phía bên ngoài, người dân đứng xung quanh để theo dõi, phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt, phóng viên vào tác nghiệp được kiểm tra an ninh. Hình ảnh Phúc XO xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ. Bởi khác với hình ảnh trước đây rất to khỏe, Phúc XO lại không thể đi lại hay đứng vững. 2 đồng phạm phải dìu vào tòa dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Phúc XO bị đau chân không thể đi lại. Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt 7-15 năm tù. >>> Xem thêm video: Phúc XO bị bắt vì dính líu ma túy | VTC Now

