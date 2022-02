Dừng giao dịch tại dự án khiến cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị bắt

Ngày 12/2, UBND tỉnh Bình Thuận có Công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (Phú Hài, Phan Thiết).



Theo đó, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có Công văn số 394 gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đối với vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/QĐ-VPCQCSĐT ngày 10/2/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các thông tin và tạm dừng giao dịch (biến động) theo quy định pháp luật đối với: Các tài sản, bất động sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân có liên quan; trên có sở đó, tổng hợp, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực, chức năng quản lý nhà nước rà soát các thông tin và tạm dừng giao dịch (nếu có) theo quy định pháp luật đối với: Các tài sản, bất động sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/2/2022.

Trước đó, tối 10/2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng tội danh trên, 4 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Lương Văn Hải- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can bị khởi tố tội danh trên do có vi phạm xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, 5 bị can trên đều liên quan đến việc giao hơn 92.000 m2 đất của 3 lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Hồ sơ cho thấy, tháng 4/2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định về phê duyệt quỹ đất đấu giá đối với 3 lô đất (số 18, 19 và 20) thuộc dự án sử dụng quỹ đất hai bên đường 706B, phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Khu đất này có diện tích gần 93.000 m2 với giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá công khai 6 đợt. Tuy nhiên, không doanh nghiệp nào tham gia.

Tháng 1/2017, Công ty cổ phần Tân Việt Phát xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua đấu giá đối với 3 lô đất trên.

Đầu năm 2017, Sở TN&MT, Sở Tài chính có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị chấp thuận chủ trương giao 3 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát. Giá giao đất tính lúc khởi điểm đấu giá vào tháng 10/2013.

Ngày 23/2/2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn 571 đồng ý chủ trương giao 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát với giá khởi điểm của 5 năm trước (năm 2013), tức 1,2 triệu đồng/m2, tổng số tiền của cả 3 lô đất này khoảng 111 tỷ đồng.

Tháng 3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thu hồi gần 93.000 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát. Trong đó, lô đất số 18 được cho thuê trả tiền một lần, sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ; lô đất số 19 và 20 có thu tiền sử dụng đất, được sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Tháng 5/2017, Công ty Tân Việt Phát nộp hơn 111 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và được giao đất, cho phép xây dựng dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư đô thị mới (nay là Tân Việt Phát 2). Hiện, Công ty Tân Việt Phát xây dựng xong hạ tầng ở dự án Tân Việt Phát 2 và phần lớn đất nền đã được bán hết.

Cơ quan điều tra xác định việc giao đất năm 2017 nhưng áp giá đất năm 2013 gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai: