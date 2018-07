Vụ giả chữ ký người chết chiếm đoạt tiền: Nguyên Chủ tịch xã có vô can?

giả mạo chữ ký của người chết để chiếm đoạt hơn 210 triệu đồng, UBND huyện Khoái Châu đã có thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của người dân. (Xem thêm >> Cán bộ xã giả mạo chữ ký người chết, chiếm đoạt tiền) Thông tin tới Kiến Thức vụ việc cán bộ xã Hồng Tiến (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – Hoàng Viết Tấnđể chiếm đoạt hơn 210 triệu đồng, UBND huyện Khoái Châu đã có thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của người dân. (



Trong thông báo số 108/TB-UBND của UBND huyện Khoái Châu nêu rõ, qua phản ánh của người dân, Phòng LĐ,TB&XH huyện Khoái Châu đã có 2 đợt kiểm tra công tác chi trả trợ cấp, chính sách tại xã Hồng Tiến. Trong đó, đợt 1 kiểm tra cho thấy, có một đối tượng có công từ trần từ năm 2014, 8 đối tượng người cao tuổi từ trần trước năm 2016 nhưng không báo giảm. Đến thời điểm kiểm tra vẫn lĩnh tiền với số tiền hơn 85 triệu đồng.

Trụ sở UBND xã Hồng Tiến.

Đến tháng 10/2017, khi kiểm tra đợt 2, Phòng LĐ,TB&XH huyện Khoái Châu tiếp tục phát hiện 5 trường hợp người có công đã từ trần nhưng chưa báo cắt trợ cấp (trong đó, có 2 trường hợp mất năm 2014, 3 trường hợp mất năm 2017) với số tiền phải truy thu là 124,8 triệu đồng.

UBND huyện Khoái Châu cho biết, trong quá trình tổ xác minh đang thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Viết Tấn – nguyên cán bộ lao động, thương binh, xã hội xã Hồng Tiến do có hành vi không rà soát, giả mạo chữ ký của đối tượng hưởng bảo trợ xã hội đã chết để chiếm đoạt tiền bảo trợ xã hội xảy ra ở xã Hồng Tiến từ năm 2012 đến 2017.

“Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án đối với Hoàng Viết Tấn. UBND huyện Khoái Châu sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức và cá nhân nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật”, thông báo của UBND huyện Khoái Châu nêu rõ.

Bên cạnh đó, trong thông báo của UBND huyện Khoái Châu đánh giá rằng nguyên chủ tịch xã Hoàng Văn Dự đã không làm hết trách nhiệm của mình, để xảy ra các tồn tại, sai phạm như trên.

Trao đổi với PV Kiến Thức ngày 8/7, ông Vũ Công Bìa – Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến cho biết, ông Hoàng Văn Dự – Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến đã có đơn xin nghỉ và được chấp thuận nghỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến từ ngày 18/6/2018.

Trước đó, trả lời PV về vụ việc trên khi còn đương nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, ông Hoàng Văn Dự cho biết: “Anh Hoàng Viết Tấn là cán bộ chính sách xã hội của xã Hồng Tiến từ cuối năm 2011. Từ tháng 7/2016, tôi mới chính thức làm chủ tịch kiêm Chủ tịch hội đồng chính sách. Tháng 10/2016, tôi phát hiện ra và cho người đi kiểm tra xử lý một đợt nộp tiền về UBND huyện.

Tuy nhiên, sau đó người dân có ý kiến kiến nghị, vì thế đến tháng 10/2017, tôi báo cáo huyện cho đồng chí Tấn nghỉ mảng hợp đồng chi trả vào giao cho người khác. Sau tháng 10/2017, cán bộ Hiến nhận mảng chi trả, trong quá trình đi phát lương phát hiện một số trường hợp đã chết rồi nhưng vẫn không báo cắt, trong đó có cả những người đã chết từ năm 2012. Thống kê cho thấy có đến 14 người được xác định đã chết nhưng vẫn được cấp tiền . Lập tức, tôi thành lập tổ công tác gồm 3 đồng chí để làm rõ việc này”.

“Ngoài những người chết vẫn được chi trả, có trường hợp một số người tàn tật, cô đơn mang sổ lĩnh lương đến xã. Tuy nhiên, hơn 30 trường hợp người tàn tật, tâm thần không có hồ sơ được hưởng chế độ nhưng cán bộ Tấn đã cấp lương cho người ta mấy năm nay. Không biết, nguồn tiền ở đâu khi huyện không chi trả mà cán bộ Tấn vẫn cấp cho các trường hợp này”, ông Hoàng Văn Dự cho biết.