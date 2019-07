Đột kích khu đô thị Our City, phát hiện đường dây đánh bạc quốc tế “khủng”

(Kiến Thức) - Chiều 27/7, Công an TP Hải Phòng đã đột kích vào khu đô thị Our City và phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế.

Thông tin ban đầu vụ việc, thời điểm Công an TP Hải Phòng đột kích vào khu đô thị Our City (địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để kiểm tra hành chính đã phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế tại ngay chính khu đô thị này.



Tại hiện trường, khu đô thị Our City nằm trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Đồ Sơn về trung tâm thành phố Hải Phòng bị hàng trăm chiến sỹ cảnh sát bao bây nghiêm ngặt. Đây là khu đô thị do chủ đầu tư là người Trung Quốc xây dựng cách đây từ gần 10 năm trước, có diện tích 43 ha. Theo quy mô của dự án thì khu đô thị này có vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây chừng 5 năm, khu đô thị Our City khá vắng vẻ, sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc. Các hạng mục cũng không được xây dựng giống như đã giới thiệu.

Khu đô thị Our City nơi phát hiện vụ việc.

Nguồn tin từ quân Dương Kinh xác nhận, mặc dù nằm trên địa bàn nhưng cơ quan chức năng rất khó vào bên trong.

Quá trình kiểm tra chiều 27/7, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện tại khu vực tòa nhà trung tâm đặt rất nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc vận hành hệ thống đánh bạc qua mạng. Ngoài ra, tại các tòa nhà xung quanh và tại các phòng kín cũng đều có máy móc, thiết bị để phục vụ việc đáng bạc.

Giám đốc CATP Hải Phòng Đại tá Lê Ngọc Châu đã cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ từ các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện lân cận trực tiếp tham gia phá án. Tính đến 22h tối nay, lực lượng công an vẫn bao vây khu đô thị, công tác khám xét diễn ra bên trong khu đô thị diễn ra rất nghiêm ngặt.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…