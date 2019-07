Con gái 75 tuổi bó gối cô đơn trước mộ người cha liệt sỹ gây xúc động mạnh

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn có trên 2000 ngôi mộ Liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và thời bình. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sáng 27.7, ghi nhận của PV Lao Động tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (Hà Nội) đã có hàng trăm người dân xa gần từ khắp nơi tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhiều người tới đây dâng hương đã không khỏi xúc động trước công lao to lớn của những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cả máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều bạn trẻ cũng đã tới đây dâng hương tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ. Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, Nghĩa trang Nhổn lại đón rất nhiều người tới thăm viếng, dâng hương. Những ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ cũng được trang hoàng hơn vào dịp này. Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tới dâng hương tại mộ liệt sĩ Nguyễn Nhân Phúc (hi sinh năm 1950) và các đồng đội. Liệt sĩ Phúc là cha đẻ của bà Tuyết. Những người đồng đội tới thăm nhau và kể lại những câu chuyện năm xưa. Mỗi người tới đây đều kính cẩn nghiêng mình, thắp những nén hương thơm lên mộ phần các liệt sĩ. Hương khói nghi ngút tại mộ phần của các liệt sĩ dịp 27.7. Những đóa hoa tươi thắm được đặt lên các ngôi mộ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn có trên 2000 ngôi mộ Liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và thời bình. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sáng 27.7, ghi nhận của PV Lao Động tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (Hà Nội) đã có hàng trăm người dân xa gần từ khắp nơi tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhiều người tới đây dâng hương đã không khỏi xúc động trước công lao to lớn của những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cả máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc . Nhiều bạn trẻ cũng đã tới đây dâng hương tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ. Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, Nghĩa trang Nhổn lại đón rất nhiều người tới thăm viếng, dâng hương. Những ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ cũng được trang hoàng hơn vào dịp này. Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tới dâng hương tại mộ liệt sĩ Nguyễn Nhân Phúc (hi sinh năm 1950) và các đồng đội. Liệt sĩ Phúc là cha đẻ của bà Tuyết. Những người đồng đội tới thăm nhau và kể lại những câu chuyện năm xưa. Mỗi người tới đây đều kính cẩn nghiêng mình, thắp những nén hương thơm lên mộ phần các liệt sĩ. Hương khói nghi ngút tại mộ phần của các liệt sĩ dịp 27.7. Những đóa hoa tươi thắm được đặt lên các ngôi mộ.