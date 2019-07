Cận cảnh bảo vệ hiện trường điều tra hai vợ chồng nghi bị sát hại ở Hải Phòng

Ngày 27/7, Công an TP Hải Phòng đã huy động nhiều lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tử vong nghi bị sát hại ở huyện Tiên Lãng. Thông tin mới nhất vụ chồng bị cứa cổ tử vong tại nhà, vợ được phát hiện chết dưới mương nước ở Hải Phòng, ngày 27/7, tại hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng ông Vũ Văn Tuân (62 tuổi, ở thôn Đồng Xuân, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào 4h ngày 27/7/2019, anh Vũ Văn Khiêm (SN 1995, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) phát hiện bố đẻ là ông Vũ Văn Tuân (sinh 1960) nằm chết trên vũng máu tại cửa phía sau của gia đình, trên cổ có một vết cắt, cách 50cm là con dao phay cán gỗ. Chưa dừng lại ở đó, đến 7h cùng ngày, mọi người phát hiện tiếp bà Nguyễn Thị Thêu (SN 1962 (vợ ông Vũ Văn Tuân), chết úp mặt dưới kênh trung thủy nông phía trước cửa nhà, cách bờ kênh 3m (cách nhà khoảng 200 m). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự-CATP, Viện kiểm soát thành phố thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của 2 nạn nhân trên và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường, thu thập các tài liệu liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ. Lực lượng cảnh sát căng mình bảo vệ hiện trường vụ án khi có quá đông người dân theo dõi diễn biến vụ việc tại hiện trường. Lực lượng CSGT được điều đến để phân làn giao thông. Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra. Nhiều người dân bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Tại mương nước nơi phát hiện thi thể bà Thêu, lực lượng cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Vị trí phát hiện thi thể bà Thêu chỉ cách nhà khoảng 200 mét. PV Kiến Thức tiếp tục thông tin diễn biến vụ án trên...

Ngày 27/7, Công an TP Hải Phòng đã huy động nhiều lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tử vong nghi bị sát hại ở huyện Tiên Lãng. Thông tin mới nhất vụ chồng bị cứa cổ tử vong tại nhà, vợ được phát hiện chết dưới mương nước ở Hải Phòng, ngày 27/7, tại hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng ông Vũ Văn Tuân (62 tuổi, ở thôn Đồng Xuân, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào 4h ngày 27/7/2019, anh Vũ Văn Khiêm (SN 1995, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) phát hiện bố đẻ là ông Vũ Văn Tuân (sinh 1960) nằm chết trên vũng máu tại cửa phía sau của gia đình, trên cổ có một vết cắt, cách 50cm là con dao phay cán gỗ. Chưa dừng lại ở đó, đến 7h cùng ngày, mọi người phát hiện tiếp bà Nguyễn Thị Thêu (SN 1962 (vợ ông Vũ Văn Tuân), chết úp mặt dưới kênh trung thủy nông phía trước cửa nhà, cách bờ kênh 3m (cách nhà khoảng 200 m). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự-CATP, Viện kiểm soát thành phố thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của 2 nạn nhân trên và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường, thu thập các tài liệu liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ. Lực lượng cảnh sát căng mình bảo vệ hiện trường vụ án khi có quá đông người dân theo dõi diễn biến vụ việc tại hiện trường. Lực lượng CSGT được điều đến để phân làn giao thông. Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra. Nhiều người dân bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Tại mương nước nơi phát hiện thi thể bà Thêu, lực lượng cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Vị trí phát hiện thi thể bà Thêu chỉ cách nhà khoảng 200 mét. PV Kiến Thức tiếp tục thông tin diễn biến vụ án trên...