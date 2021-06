Đối tượng giả danh sĩ quan quân đội để đi tán gái cho oai

Ngày 21/6, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã xử phạt hành chính đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Giang) về hành vi giả danh sĩ quan gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của Quân đội.

Trước đó, ngày 17/6, tại khu vực bến xe Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đoàn an ninh 4 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một thanh niên đang mặc quân phục dã chiến Quân đội, đeo quân hàm thiếu tá, mang biển tên Trần Văn Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trần Văn Hiếu mặc quân phục, giả danh sĩ quan quân đội để đi tán gái.