Đọc gì hôm nay 6/12: Ô tô "điên" gây tai nạn, 4 người bị cuốn vào gầm

1. Ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị cuốn vào gầm

Sau đó, ô tô “điên” này lùi lại cuốn cả hai người vào gầm và tông thêm 3 xe máy nữa ở phía sau. Hậu quả, 4 xe máy nằm la liệt dưới gầm ô tô, 4 người bị thương, trong đó có 3 người lớn và 1 trẻ em.

2. Va chạm với ôtô tải, 2 vợ chồng già thiệt mạng

Được biết, ông Long đang chở vợ bằng xe máy từ hướng Long Xuyên về Châu Đốc thì khi đến phường Bình Đức bất ngờ va chạm với ôtô tải mang BKS TP.HCM do anh Đoàn Văn Bửu (32 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển.

3. Phát hiện thi thể người đàn ông chém hàng xóm trọng thương

Thông tin từ UBND xã Khánh Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chém người trọng thương, hung thủ sau đó đã chết dưới ao sau vườn nhà.



Nạn nhân là ông Trần Huy Bình (49 tuổi, trú xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc). Trước đó, rạng sáng ngày 5/12, ông Huy Bình có đi qua nhà ông Lê Văn Bình (52 tuổi, trú cùng thôn) đã dùng dao thủ sẵn chém liên tiếp vào người hàng xóm khiến nạn nhân bị thương nặng và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Sau khi gây án xong, ông Huy Bình rời khỏi hiện trường. Trong sáng cùng ngày, không thấy chồng ở nhà, người vợ đi tìm thì phát hiện thi thể ông này dưới ao sau nhà.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 4/12, bà Hoàng Thị Hiền (thị trấn Ea T’ling) cho bé Quyên ăn nhưng một lúc sau bé có dấu hiệu tím tái, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu và đã tử vong ngay sau đó.

5. Đã bắt một phạm nhân phạm tội nguy hiểm trốn trại giam ở Kiên Giang

Các đối tượng trốn trại.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ thành công phạm nhân Nguyễn Văn Hân (24 tuổi), cư trú xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, khoàng 1h20 phút sáng ngày 5/12/2018, Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân, can tội giết người cùng 2 phạm nhân khác là Nguyễn Duy Minh (40 tuổi), cư trú phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Quốc Quân (39 tuổi), cư trú Khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cùng can tội mua bán trái phép chất ma túy đã trốn khỏi nơi giam giữ của Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.