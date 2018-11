Đọc gì hôm nay 27/11: Vũ "nhôm" hầu tòa trong đại án Ngân hàng Đông Á

1. Vũ "nhôm" hầu tòa trong đại án Ngân hàng Đông Á Vũ "nhôm" hầu tòa trong đại án Ngân hàng Đông Á. Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB. Trong vụ án này, Vũ "nhôm", Trần Phương Bình bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Bình còn bị xét xử tội Cố ý làm trái. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 27/11 đến 25/12. Sáng 27/11, TAND TP.HCM đưa các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB. 2. Phó phòng Sở Tài chính chết nghi treo cổ tại cơ quan Sở Tài Chính Bình Định, nơi ông Dương công tác. (Ảnh: VTC News) Chiều 26/11, ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Quang Dương (46 tuổi) - phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp vừa được đồng nghiệp phát hiện tử vong tại một phòng vệ sinh của cơ quan, nghi treo cổ tự tử. Ô ng Dương đã giữ chức Phó trưởng phòng được khoảng 4 năm, hôm xảy ra sự việc ông vẫn đi làm bình thường. 3. Hải Phòng: "Sát thủ" đâm chết người trong đêm đã sa lưới Sát thủ đâm tử vong anh H. đã sa lưới (Ảnh minh họa)

Sáng 27/11, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, sau 3 ngày truy lùng đã bắt được nghi phạm Nguyễn Khánh Toàn (SN 1970) trú tại 93 Trữ Khê, phường Quán Trữ (quận Kiến An, TP. Hải Phòng). Tại cơ quan công an, Toàn đã khai nhận đã có hành vi dùng dao đâm sau lưng anh Lê Trung H. (SN 1976) trú xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) vào lúc rạng sáng 1h30, 22/11 dẫn tới tử vong do bị đứt động mạch phổi, mất máu cấp.

4. Hai vợ chồng bị điện giật tử vong trên ruộng Ảnh minh họa

Thông tin UBND xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, khoảng 13h ngày 26/11, anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1984) ngụ tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra đồng thăm ruộng lúa, khi đến khu vực bờ ruộng liền kề thì bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng bà Phạm Thị Thúy (46 tuổi) và ông Nguyễn Văn Nhường (45 tuổi) ngụ cùng ấp đã tử vong bên mô tơ bơm nước trên đám dưa của gia đình nạn nhân. Nguyên nhân tử vong được cho là do điện giật.

5. Một người tử vong, 3 người nhập viện nghi do ngộ độc khí than



Sáng 27/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thành phố Vinh cho biết, vừa qua (ngày 25/11), khoa thường trực cấp cứu BVĐK thành phố Vinh tiếp nhận 1 gia đình gồm 4 người được chẩn đoán do ngộ độc khí than trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh.

Ảnh minh họa

Các nạn nhân gồm bà V.T.T. (sinh năm 1948), ông N.C.T (sinh năm 1943), chị N.T.T.N. (sinh năm 1983) và một cháu bé sơ sinh. Tất cả 4 nạn nhân trên sinh sống trong cùng một gia đình. Trong 4 nạn nhân thì nạn nhân N.C.T (sinh năm 1943) đã ngừng tuần hoàn ngoại viện nghi do ngộ độc khí CO và tử vong trước khi đưa vào viện. Còn cháu bé mới sinh đã được người nhà trực tiếp đưa vào Bệnh viện Sản Nhi.