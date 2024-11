Điều tra vụ cháy cơ sở sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng

Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 15h00 ngày 25/11/2024, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại xưởng sản xuất gốm sứ Đức Minh (địa chỉ: Cụm công nghiệp Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau đó, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm; Đội Chữa cháy và CNCN khu vực số 01 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hưng Yên đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, Công ty CPTĐ Ecopark cũng hỗ trợ 05 xe téc nước để hỗ trợ lực lượng PCCC triển khai công tác chữa cháy.

Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận định tình hình không có người mắc kẹt, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, các lực lượng của Công an huyện Gia Lâm (Đội CSGT-TT, CAX Bát Tràng, Văn Đức, Đông Dư, Kim Lan, Đa Tốn) đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh và đến 18h00 thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy xảy ra tại khu vực hàng hoá với diện tích cháy 350m2 (thiệt hại về tài sản gồm các vật tư, hàng hóa, thiết bị máy móc, hàng gốm sứ, bao bì và hàng phụ trợ, đóng gói...). Do được lực lượng chức năng chữa cháy kịp thời, vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ.