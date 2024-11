Dòng tin nhắn tố cháu họ bất lương trộm hài cốt để tống tiền

Chuyện tống tiền đã xảy ra nhiều, nhưng đào mộ lấy hài cốt của người đã khuất để đòi tiền chuộc thì rất tàn ác, bất nhân. Câu chuyện dưới đây là bài học cho những kẻ muốn có tiền bằng mọi giá, bất chấp luân thường đạo lý thì cuối cùng cũng phải trả giá trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn ngày 10/9/2024, gia đình chị H.T.L (SN 1989, trú tại thôn Triều Công, xã Quang Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) hoang mang đến trụ sở Công an xã Quảng Lộc trình báo. Cụ thể, khoảng 5h sáng cùng ngày, chị L nhận được tin nhắn Zalo của một tài khoản lạ. Nội dung tin nhắn yêu cầu chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng chị. Đối tượng đe dọa nếu báo công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ban đầu chị L. và gia đình không tin vì bố chồng chị mất đã nhiều năm, cũng không ai tưởng tượng được có loại tội phạm quái gở như vậy. Chị L. nghĩ có ai đó cố tình trêu đùa, lừa gạt mình nên bỏ qua tin nhắn ấy. Thế nhưng, khi ra phần mộ của bố ở nghĩa trang làng Triều Công để kiểm tra, cả gia đình choáng váng phát hiện mộ đã bị đào bới lộ phần quan tài và thủng một góc, bên trong mất một phần hài cốt. (Ảnh CAND) Vụ việc hy hữu xảy ra khiến dư luận hoang mang. Chưa bao giờ người dân làng Triều Công chứng kiến một vụ việc đáng sợ, mất nhân tính như vậy. Xác định tính chất nghiêm trọng, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Xương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ... khẩn trương điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng nhằm ổn định tình hình. (Ảnh: Người lao động) Khám nghiệm hiện trường cho thấy phần mộ bị đào xới lấy mất xương hộp sọ và một số xương khác. Bên cạnh đó, qua cách xưng hô trong nội dung tin nhắn, đến việc am hiểu vị trí đặt ngôi mộ... cho thấy nhiều khả năng hung thủ là người thân, quen biết. Từ đây, các điều tra viên tiếp tục khai thác tất cả những người khả nghi, những người có biểu hiện túng thiếu tiền nong, gặp khó khăn trong kinh tế. (Ảnh: Người lao động) Đến 17h ngày 12/9/2024, sau 48 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lưu Thanh Nam (SN 1987, cùng ở thôn Triều Công) là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lưu Thanh Nam khai nhận là cháu họ của người đã khuất nên nắm rất rõ mọi hoạt động trong dòng họ. Biết gia đình chị H.T. L có điều kiện kinh tế, Nam nảy sinh ý định tống tiền để trang trải nợ nần và lên kế hoạch đào trộm mộ. Chiều 8/9/2024, Lưu Thanh Nam lắp sim rác, lập tài khoản Zalo với nick name “nguyễn văn văn” và gửi kết bạn đến tài khoản Zalo của vợ chồng chị H.T.L. Khoảng 19h ngày 9/8, đối tượng lấy xẻng, dao, đi xe máy đến phần mộ bố chồng chị L. đào bới lấy một phần hài cốt của người đã khuất bỏ vào túi nilon đem giấu ở khu vực bãi rác gần nghĩa trang rồi về nhà ngủ. Sáng 10/9, Nam soạn tin nhắn gửi cho chị L với nội dung “chị L ơi, vợ chồng chị chuẩn bị cho em 5 tỷ đồng, từ đây đến thứ 5 tuần này không được báo công an, em mà thấy gia đình chị báo công an thì gia đình chị không bao giờ thấy bộ xương của bố chồng chị đâu...”. Nhắn tin xong, đối tượng xóa nội dung hội thoại, hủy sim, tắt nguồn và giấu chiếc điện thoại để phi tang. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, hành vi của đối tượng đã bị cơ quan công an điều tra làm rõ. Theo luật sư, đào mộ lấy hài cốt tống tiền là hành vi có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, tội phạm hoàn thành ngay từ thời điểm uy hiếp và đòi hỏi tài sản. Đối tượng đào mộ, xâm phạm thi thể người đã mất còn phải đối mặt với tội danh xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt quy định tại điều 319 Bộ luật Hình sự 2015. Rồi đây, với tội lỗi đã gây ra, Lưu Thanh Nam sẽ phải nhận bản án thích đáng. >>> Xem thêm video: Phú bà U50 bị tống tiền sau khi ân ái với trai trẻ 24 tuổi.

