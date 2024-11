Quảng Nam thống nhất với Đà Nẵng phương án quản lý cầu Quảng Đà

Quảng Nam thống nhất phương án bàn giao các hạng mục thuộc dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu được xác định đối với các công trình nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho TP Đà Nẵng quản lý.

Phần 50m đường dẫn đầu cầu phía Quảng Nam (bao gồm cây xanh trong phạm vi này), UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giao cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý để đảm bảo đồng bộ với dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam đang được đầu tư xây dựng (thay cho sở chuyên ngành thuộc tỉnh Quảng Nam)

Dự án cầu Quảng Đà có mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để thuận lợi trong công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn và an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với các công trình nằm trên địa bàn 02 địa phương.

Theo đó, cầu Quảng Đà do Đà Nẵng quản lý có phần nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam, cầu Tứ Câu và đường dẫn nối QL.1 (tuyến ĐT.603) do tỉnh Quảng Nam quản lý có phần nằm trên địa phận Đà Nẵng,….

Về thời gian xây dựng Quy chế, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện sau khi có đầy đủ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đường bộ 2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu có tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 274 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra một kết nối giao thông quan trọng từ điểm cuối của Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, nối với quốc lộ 14B qua TP Đà Nẵng. Sự kết nối này phục vụ nhu cầu giao thông của người dân và còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả hai địa phương.

Dự án bao gồm các hạng mục: một phần cầu dài 104m phía Quảng Nam, hệ thống chiếu sang và 50m đường dẫn cầu phía Quảng Nam. Tuyến đường dẫn cầu này còn được trang bị hai trụ chiếu sáng và trồng 6 cây bằng lăng dọc theo phạm vi đường dẫn cầu.