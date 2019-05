Điều tra: ‘Làm luật’ ngay trong chốt CSGT

“Muốn chạy xe vào đường Võ Văn Kiệt vào giờ cấm, hãy liên hệ với đội ngũ cò. Trường hợp không có số, không có mối quan hệ và tiếc tiền, hãy đến thẳng chốt CSGT và ra giá với họ”. Đây là câu rỉ tai của cánh tài xế cần chở gấp hàng, muốn “thông chốt” với giá rẻ mà chúng tôi ghi nhận được.



Chốt CSGT thành...trạm thu phí

Nhiều ngày đeo bám chúng tôi nhận thấy các cò dù có uy lực, tài giỏi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của các tổ, đội CSGT chốt chặn như “giăng lưới” ở khu vực. Nếu vị CSGT đứng chốt không phát hiện thì có thanh niên xung phong “nhắc bài”.

Các cò sau khi dẫn xe sẽ đến chốt; tài xế muốn chạy xe vào giờ cấm cũng đến chốt CSGT “trao đổi”. Cá biệt không phải xe tải cũng đến chốt CSGT An Lạc “làm việc”.

Ngày 15-3, ống kính phóng viên ghi nhận ô tô 16 chỗ 53S-885… bị CSGT dừng kiểm tra, tài xế sau khi đưa giấy tờ cho viên CSGT thì theo vào trong chốt.

Khi vào trong, một thanh niên xung phong đứng ở ngoài, vô tình che cửa kính, riêng người vi phạm rút ví lấy một số tờ giống tiền chèn vào miếng giấy màu trắng rồi đưa cho viên CSGT. Sau chừng ba giây, viên cảnh sát đưa trả lại giấy tờ cho người đàn ông để rời đi. Theo tìm hiểu, vị cán bộ CSGT là Kh., cấp bậc đại úy thuộc đội CSGT An Lạc.

17 giờ 20 ngày 9-4, một tài xế đậu xe ở đường dẫn đại lộ Võ Văn Kiệt vào giờ cấm. Vì chủ hối hàng nên tài xế loay hoay nhờ người giúp. Người này alô nhờ nam thanh niên giúp việc trong kho: “Mày giúp anh, ra chốt đưa cho họ hai xị (200.000 đồng) xin cho xe anh vào”.

Anh thanh niên hấp tấp cầm tờ 200.000 đồng gấp vào một miếng giấy gói kẹo chewing gum rồi phóng xe máy đến chốt CSGT An Lạc.

Người này gạt chân chống, tắt máy thì nghe trong chốt vẳng ra lời thoại của nữ chính trong một bộ phim Hong Kong. Bên trong chốt, vị cán bộ đang vắt chân chữ ngũ chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại.

“Anh ơi, cho em xin chiếc xe tải ngoài đại lộ Đông Tây về kho 74” - thanh niên nói. Vị cán bộ ngước đầu nói gọn lỏn: “Đưa đây!”.

Thanh niên liền lấy tờ giấy gói kẹo chewing gum gói tiền đưa cho vị cán bộ. Người này chẳng cần xem liền đút ngay vào túi áo. Thanh niên thấy vậy sợ cán bộ không biết nên nhắc khéo: “Dạ, anh cầm hai xị uống cà phê!”.

Thấy thanh niên chuẩn bị đi, vị CSGT tiện thể quảng cáo cho việc kinh doanh của mình: “Ừ đi đi, mày nói nó (tức tài xế - PV) bữa nào có thay lốp thì ghé chỗ anh ở ngay chỗ Hồ Học Lãm với quốc lộ 1 nè. Ngay đèn xanh đèn đỏ của Hồ Học Lãm với quốc lộ 1, gần Big C á, cái điểm mới đó!”.

Thanh niên chỉ chờ có thế, ra khỏi cửa bốc điện thoại alô: “OK rồi, cho xe vô đi”. Bên ngoài, chiếc xe tải xịt khói đen thẳng tiến vào đại lộ.

Tài xế lấy các tờ giấy giống tiền kẹp vào tờ giấy đưa cho CSGT trong chốt An Lạc ngày 15-3. Ảnh: PV

Vị CSGT thản nhiên nhận vỏ kẹo chewing gum có kẹp tiền bên trong. Ảnh: PV

Vị CSGT này sau khi nghe phân trần thì nhận tờ giấy kẹp tiền kèm câu nói “Mà xị, hai xị ăn nhằm gì. Thôi đưa đây”. Ảnh: PV



“… Xị, hai xị ăn nhằm gì tao!”

18 giờ 54 phút ngày 9-4, nam thanh niên làm việc trong kho ở đường An Dương Vương nhận lệnh của tài xế ra chốt xin cho xe đi. Người này chuẩn bị “tờ giấy kẹp tờ giấy” (kẹp tiền trong giấy trắng có ghi biển số xe - PV) rồi chạy qua chốt.

Bên trong chốt, trời tối lờ nhờ, người thanh niên có vẻ chưa quen nên ấp úng: “Anh ơi, anh cho em xin chiếc xe tấn mốt chạy ra quốc lộ, anh cầm trăm rưỡi giùm em, xe có tấn mốt”.

Vị cán bộ lúc này mắt đang dán trên điện thoại, liếc nhìn anh thanh niên và khi thấy tờ giấy nằm trong tờ giấy thì lấy ngay cho nhanh vào túi áo.

Chỉ đợi có thế, thanh niên ra xe, “bắn tin” an toàn cho xe tải “thông chốt”.

18 giờ 51 phút ngày 11-4, trời nhá nhem nhưng bên trong chốt thì gần như tối thui. Vị cán bộ ở chốt này căng mắt quan sát tuyến đường Võ Văn Kiệt thì một thanh niên xin xe cho chủ tiến vào.

Sau vài câu “xã giao” về thông tin biển số xe, nơi xe đậu, chạy ra đâu, vị cán bộ chốt: “Rồi sao?”. Thanh niên liền đưa tờ giấy gấp trong tờ giấy ra nói “trăm rưỡi, anh”.

Vị CSGT nói: “Trời ơi! Thôi ông ơi, trăm rưỡi để cho người ta xài…”. Nam thanh niên năn nỉ: “Anh ơi xe nhỏ mà, có tấn mốt”.

“Nhỏ thì nhỏ chứ đường cấm mà, cấm đến 8 giờ tối”. “Xe có tấn mấy à, xe nhỏ à” - thanh niên ỉ ôi. Vị CSGT đáp: “Xị, hai xị ăn nhằm gì tao”. “Cái này xị rưỡi lận!” - thanh niên nói, vị cán bộ trả lời: “Biết rồi, mà xị, hai xị ăn nhằm gì. Thôi đưa đây!”.

Sau đó vài phút, chiếc xe tải chạy thẳng qua giao lộ, tiến về đường An Dương Vương.

Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc



Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Thanh tra phối hợp với Phòng PC08 xác minh, xử lý.

Ngày 17-5, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã làm việc với Pháp Luật TP.HCM xung quanh loạt bài điều tra ““Làm luật” cho xe tải đi vào giờ cấm ở TP.HCM”.

Theo đại diện C02, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục, C02 muốn nắm thông tin về loạt bài và các tài liệu, chứng cứ liên quan để làm việc với Công an TP.HCM.

Báo đã cám ơn sự vào cuộc nhanh chóng của C02. Báo đã thông tin sơ lược về cả tuyến bài và sẽ cung cấp các chứng cứ nhanh nhất cho cơ quan chức năng.

Trưa cùng ngày, một đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết ngay khi bài đầu tiên trong loạt bài điều tra khởi đăng vào ngày 14-5, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT An Lạc báo cáo. Đồng thời, phòng cũng đã báo cáo lên Công an TP về nội dung Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

“Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cho thanh tra công an TP phối hợp với Phòng PC08 xác minh, xử lý” - vị này cho hay. “Tuy nhiên, hiện thanh tra công an TP chưa cung cấp kế hoạch phối hợp với Phòng PC08 nên phòng vẫn đang đợi đề xuất, chỉ đạo từ cơ quan này” - ông nói.

Ông cũng cho biết thêm là Đội CSGT An Lạc đã báo cáo sự việc nhưng chỉ dừng lại ở bài đầu tiên và sẽ tổng hợp báo cáo sau khi báo đăng hết loạt bài.