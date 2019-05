Điều tra: Các nhóm ‘cò’ dẫn xe qua chốt CSGT

đường dây cò túc trực 24/24 giờ trên đại lộ Võ Văn Kiệt để dẫn xe bồn, xe tải… vượt chốt an toàn. Ông Hùng đến chốt CSGT chiều ngày 9/11/ 2018 Sau thời gian dài đeo bám, chúng tôi xác định có mộttúc trực 24/24 giờ trên đại lộ Võ Văn Kiệt để dẫn xe bồn, xe tải… vượt chốt an toàn.

“Họ chia thành ba nhóm nhỏ, “nằm vùng” ở một số địa điểm nhất định, luôn bám sát các tổ, đội CSGT để dẫn xe. Ông muốn cho xe đi vào đại lộ vào giờ cấm phải qua họ. Xe bao nhiêu tấn cũng OK!” - một tài xế cho hay.

Thực tế là xe tải ầm ầm chạy trong khung giờ cấm và sau nhiều ngày dạo xung quanh chốt CSGT An Lạc ở giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), chúng tôi phát hiện một số người thường xuyên đến chốt CSGT, sau đó là hàng đoàn xe tải, xe bồn… rầm rập chạy qua.

Trước đó, cuối tháng 11/2018, khi chúng tôi tác nghiệp gần chốt CSGT, thấy có người lạ, một thanh niên chạy xe tay ga tới hỏi thăm. Nhận định người này có thể là một trong các cò dắt xe qua chốt nên chúng tôi tạm lánh mặt.

Sau đó chúng tôi tập trung thu thập hình ảnh, chứng cứ và phải luôn cảnh giác với đám cò dày đặc này ở quanh khu vực. Với hàng trăm clip thu thập, chúng tôi phát hiện những nhóm người hay lui tới chốt CSGT có quan hệ với việc xe tải, xe container chạy vào giờ cấm.

Cụ thể, gần trưa 8/11/2018, một phụ nữ chừng 30 tuổi chạy xe máy 59S2-69... đến chốt CSGT. Sau một hồi trao đổi, người này cười tươi và rời đi, sau đó là xe tải qua trạm chạy về hướng trung tâm TP. Theo tìm hiểu của PV, người này tên Trân (còn gọi là Trân “heo quay”).

Chiều 9/11/2018, một người đàn ông chừng 40 tuổi, đội nón kết, mặc quần sọt đi vào chốt CSGT. Sau vài câu trao đổi với vị CSGT bên trong, người này rời đi…

Sau đó chúng tôi xác định người này thường xuất hiện ở một điểm bán cà phê võng cách chốt CSGT An Lạc chừng vài chục mét. Điểm bán cà phê, nước suối này có người đàn ông tên Hùng (hay còn gọi là Hùng “lé”) thường túc trực. Ông Hùng bán cà phê, nước suối nhưng hay chạy xe lòng vòng, bỏ quán nước không ai trông coi.

Có nhiều thời điểm quán cà phê này có nhiều người mà chúng tôi quen mặt lui tới. Theo tìm hiểu của PV, họ nằm trong đường dây cò, chuyên môi giới, dẫn xe chạy vào giờ cấm mà người có uy nhất là ông Hùng và Trân “heo quay”.

Ngoài ra, khu vực đường Võ Văn Kiệt còn có ông Biếu (khoảng 50 tuổi), ông Tùng (hay còn gọi là Tùng “lé”, khoảng 45 tuổi) cùng bà Trang (khoảng 40 tuổi) mà theo các tài xế, họ là những người làm cò dẫn xe.

Các cò thường chạy xe máy lòng vòng trên nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân, quận 6, quận 8. Họ dẫn bất kỳ xe nào, bất kể giờ giấc và tài xế phải trả “phí trọn gói” cho họ.

Ngoài ra, khu vực đường Võ Văn Kiệt còn có một cò quyền lực khác tên Minh. Ông này ít khi chạy xe lòng vòng mà “đóng chốt” trong một chành xe. Theo các tài xế, ông Minh dẫn xe uy tín, giá cả mềm hơn các cò khác.

Người đàn ông tên Biếu dẫn xe này qua chốt CSGT lúc 11 giờ ngày 27-3.

Bà Trâm lấy vật giống tiền từ lái xe. Người trong xe container 79C-112.22 đưa tiền cho ông Bếu

Cò Tùng lấy tiền công dẫn xe

Chia vùng hoạt động

“Điều chắc chắn rằng xe tải chạy vào giờ cấm sẽ bị “hốt”, lập biên bản nếu không thông qua cò hoặc “làm việc” trực tiếp với CSGT tại chốt” - một tài xế xe tải khẳng định.

Trong những ngày ghi hình, chúng tôi thường thấy cò Biếu chạy xe máy 59K1-18... khi dẫn xe. Các tài xế cho hay người này có kinh nghiệm làm cò dẫn xe lâu năm, quen biết nhiều CSGT, có thể dẫn cả xe container ra vào khu vực đường Võ Văn Kiệt thoải mái.

Theo tìm hiểu, ông Biếu thường dẫn xe vào các chành Tây Ninh, Đà Lạt, Campuchia, kho khóa Việt Tiệp (quận 6, TP.HCM)… Sau mỗi ngày dẫn xe, ông về một ngôi nhà khang trang ở phường 7 (quận 6).

Trưa 27/3, ống kính của PV ghi nhận cò Biếu tiếp cận xe container 79C-112.22, sau đó chạy trước chiếc xe này từ đường số 35 (quận 6) ra đại lộ Võ Văn Kiệt ngay vào giờ cấm qua chốt CSGT.

Với cò Hùng “lé”, người này hay chạy chiếc xe Wave 52Z6-36... và cho số điện thoại 033394244… để các tài xế có nhu cầu dẫn xe tiện liên hệ.

Cò Hùng là chủ quán nước cách chốt CSGT An Lạc chừng vài chục mét. Khi có xe nào bị CSGT chặn kiểm tra, người này thường tiếp cận với các tài xế, tiếp thị “lần sau nếu muốn qua đường Võ Văn Kiệt thì điện trước”.

Các tài xế cho hay cò Hùng không chỉ dẫn xe đường Võ Văn Kiệt mà còn dẫn xe đường Kinh Dương Vương qua chốt CSGT ở ngã tư Hồ Học Lãm - Kinh Dương Vương. Sau ngày “làm việc”, cò Hùng về ngôi nhà trong con hẻm cuối đường An Dương Vương (phường 16, quận 8).

Còn người phụ nữ tên Trân “heo quay”, theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây người phụ nữ 30 tuổi này bán thịt heo quay ở gần chốt CSGT An Lạc tại giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương. Khoảng ba năm trước, bà Trân không bán thịt heo quay nữa.

Bà thường phối hợp với cò Biếu hay với Hùng “lé” để dẫn xe vượt qua nhiều chốt CSGT. Người này thường dẫn xe khu vực kho Bitis trên đường Trần Văn Kiểu (quận 6) và có vẻ quen biết với Đội CSGT An Lạc. Bà này cũng hay xuất hiện ở khu vực chốt của Đội CSGT Chợ Lớn ở gần chân cầu Lò Gốm.

Một cò hoạt động “đơn tuyến” là Tùng “lé” (ngụ phường 16, quận 8; số điện thoại 090859285…). Khi dẫn xe tải ra đại lộ Võ Văn Kiệt, cò Tùng chạy chiếc xe máy 59K2-16... Gặp “ca” khó, Tùng mới phối hợp với người phụ nữ tên Trang (ở phường 3, quận 6, hay chạy xe Wave trắng 59K2-179...) để bà này nhờ nhóm Hùng “lé”, Trân hoặc Biếu xử lý.

Một người nổi tiếng trong việc dẫn xe là cò Minh (khoảng 40 tuổi). Người đàn ông này đóng chốt ở một chành xe ngay giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương và là em trai của chủ chành. Ngoài việc dẫn xe vào chành mình, Minh còn có thể dẫn xe vào tất cả giờ giấc cho các địa bàn quận Bình Tân, quận 6, quận 8, Chợ Lớn. Người này dùng số điện thoại 090725569… cho cánh tài xế để tiện liên hệ việc dẫn xe. Khi khách đến thuê chành, ông Minh hoặc ông Hùng sẽ trực tiếp giao dịch.

Chành 203 thường xuyên có xe tải trọng lớn ra vào bất kể các thời điểm trong ngày.

Các nhóm cò chia vùng, chia việc và hệ quả là các bảng cấm, giờ cấm, chốt CSGT bị vô hiệu, các đoàn xe rầm rập chạy qua.

Ngày 14/5, sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết đầu tiên trong loạt bài “Làm luật” cho xe tải đi vào giờ cấm ở TP.HCM” , đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), Đội CSGT An Lạc đã đến Pháp Luật TP.HCM làm việc.

Theo đó, đại diện Phòng PC08 cám ơn Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện, đưa thông tin giúp đơn vị chấn chỉnh kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Để có đầy đủ cơ sở xem xét, xử lý vụ việc, PC08 mong muốn được Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ cung cấp clip, hình ảnh hoặc các thông tin, tài liệu liên quan.

Đại diện Pháp Luật TP.HCM cho biết sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh, tư liệu có liên quan trong thời gian sớm nhất.