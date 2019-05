Điều tra: Cận cảnh ‘cò’ dẫn xe qua chốt CSGT

Trên số trước, Pháp Luật TP.HCM đề cập các nhóm cò dẫn xe tải, xe container vào giờ cấm trên đường Võ Văn Kiệt qua chốt CSGT như chốn không người. Trong những ngày đeo bám, ống kính chúng tôi ghi nhận cảnh dẫn xe, trả tiền giữa thanh thiên bạch nhật, giữa tài xế với các cò.



Theo chân các cò

Khoảng 10 giờ 50 ngày 27-3, xe container 79C-112.22 kéo theo rơmoóc 79R-006.28 từ kho khóa Việt Tiệp (phường 10, quận 6) chạy ra và cò Biếu đi xe Wave xuất hiện, tiếp cận tài xế ở khu vực đường Song Hành.

Sau một cuộc điện thoại, cò Biếu chạy xe máy phía trước xe container trên đường 35 hướng ra cầu Rạch Cây. Khi cách đường Võ Văn Kiệt chừng 20 m, cò Biếu liên tục chỉ tay xuống đường ra hiệu cho xe tấp vào lề.

Chừng 10 phút sau đó, xe container chạy ra đường Võ Văn Kiệt. Khi đến cầu đi bộ số 3, người trong xe nhoài tay ra ngoài đưa cho cò Biếu một xấp giấy giống tiền rồi cho xe thản nhiên vượt chốt CSGT An Lạc. Thời điểm xe qua chốt là 11 giờ 5, trong

chốt trực có CSGT làm việc! Sau đó, cò Biếu tiếp tục phóng xe máy vun vút trên làn đường ô tô, trước đầu chiếc xe container chạy thẳng ra hướng quốc lộ 1A. Trong lúc này cò Hùng “vô tình”đứng cạnh chốt CSGT Chợ Lớn và CSGT quận 6 ở chân cầu Rạch Cây (đoạn giữa cầu Rạch Cây và cầu Lò Gốm).

Theo tìm hiểu, một chuyến dắt xe container công phu như vậy, tài xế phải móc túi chi trọn gói cho cò khoảng 1 triệu đồng.

Cũng ngày 27-3, gần 12 giờ trưa, bà Trân (còn gọi là Trân “heo quay”) đến kho Biti's trên đường Trần Văn Kiểu (phường 10, quận 6) trao đổi gì đó với tài xế xe tải 34C-147.42 loại tám tấn. Ít phút sau bà chạy xe máy phía trước, xe tải theo sau ra đường Song Hành rồi vào đại lộ Võ Văn Kiệt. Sau khi vượt qua chốt CSGT An Lạc, chiếc xe nhấn ga trực chỉ quốc lộ 1A!

Khi vừa qua giao lộ Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt, Trân “heo quay” dừng lại, ngoắc tay cho tài xế đến. Tài xế đưa ra một xấp giấy giống tiền cho người này. Theo tìm hiểu, mỗi chuyến dẫn xe như vậy tài xế tốn khoảng 500.000 đồng.

Tương tự, ngày 4-4, khoảng 10 giờ trưa, bà Trân vào kho Biti's trao đổi với tài xế rồi chạy trước xe tải 10 tấn ra đường 35 rồi vào Võ Văn Kiệt. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm thì bà quay xe.

Được biết khu vực kho Biti's là “mối ruột” của bà Trân và Tùng “lé”.

Trưa 27-3, sau khi vượt chốt CSGT An Lạc vào giờ cấm, người trong xe tải 34C-147.42 đưa một xấp giấy giống tiền cho bà Trân. Ảnh trong bài: PV

Trưa 27-3, ông Biếu làm việc với người của xe container 79C-112.22, sau đó xe này vượt chốt.

Sau khi xe qua chốt an toàn, bà Trân vào trò chuyện với những người trong chốt.

Trưa 4-4, bà Trân kè chiếc xe tải này trên đường Võ Văn Kiệt.

Ông Hùng trao đổi với người bên trong Đội CSGT An Lạc chiều 27-3, sau đó nhận một vật giống tiền từ một người đàn ông ở một kho sắt bên quận 8.

Cò “làm việc” với CSGT



Trưa 1-4, xe container 79C-102.67 kéo rơmoóc 79R-004.37 dừng trên đường Võ Văn Kiệt. Lúc này cò Biếu xuất hiện, đi vào chốt CSGT An Lạc, nói chuyện với cán bộ CSGT bên trong. Sau vài phút trao đổi, cò Biếu quay ra đi thẳng đến xe container leo lên cabin.

Chừng vài phút, cò Biếu bước xuống xe nhét vật gì đó vào túi quần rồi rời đi. Ngay lập tức xe container nổ máy chạy qua giao lộ hướng về quốc lộ 1A ngay trước mặt CSGT mà không gặp bất cứ sự cản trở nào!

Ngày 3-4, lúc 9 giờ 45, Tùng “lé” chạy xe máy 59K2-163.45 xuất hiện phía trước xe tải 10 tấn ra hướng Võ Văn Kiệt. Sau khi xe tải rời đi, cò Tùng gặp đưa xấp giấy giống tiền cho một người phụ nữ mặc áo nõn chuối đi xe Wave trắng ở giao lộ giữa đường 35 và Võ Văn Kiệt (phường 10, quận 6). Người phụ nữ sau đó rời đi hướng về đường Hồ Học Lãm rồi ghé qua địa điểm là quán nước do cò Hùng “lé” làm chủ - là nơi tụ tập của Trân “heo quay” và Biếu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ trên tên Trang (khoảng 45 tuổi, ngụ đường Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6) là bạn với cò Tùng.

Chiều 23-3, xe biển xanh của Đội CSGT An Lạc chốt chặn ở chân cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân) mà theo tìm hiểu là đội phó CSGT An Lạc tên Thiện đang làm nhiệm vụ.

Mỗi khi ông Thiện xuất hiện là các cò co rúm vì ông này nổi tiếng “rắn” trong việc xử lý xe tải, xe container chạy vào giờ cấm .

Sau khi chốt chặn xử lý xe vi phạm ở chân cầu Nước Lên, xe ông Thiện rời đi thì Hùng chạy xe máy bám theo đến tận vòng xoay An Lạc. Một giờ sau, Hùng vào chốt CSGT An Lạc, trao đổi với vị CSGT bên trong rồi ra ngoài gọi điện thoại, lát sau xe tải ùn ùn chạy qua.

Chiều 27-3, ông Thiện lại xuất hiện ở chân cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân) và nhiều ô tô bị dừng lại kiểm tra, trong đó xe tải cẩu chở sắt xây dựng biển số 54N-8409 bị bắt sau cùng.

Khoảng 17 giờ 30, Hùng “lé” có mặt, chở tài xế xe 54N-8409 đến cổng Đội CSGT An Lạc ở xã Tân Kiên, Bình Chánh. Tại đây, Hùng thò đầu vào khe cửa hẹp trước đội CSGT trò chuyện với ai đó ở bên trong. Sau đó cò Hùng chở theo nam tài xế cầm theo giấy tờ về lại chân cầu Nước Lên. Chiếc xe tải sau đó chạy về đường 72 dừng lại trước một kho sắt (phường 16, quận 8). Một người đàn ông rút ra một vật giống tiền đưa cho Hùng…