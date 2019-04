Xe quá tải, hoán cải vẫn tung hoành trên quốc lộ 17B: Đường bụi mù, dân kinh khiếp

(Kiến Thức) -Hàng trăm xe tải có dấu hiệu quá tải, cơi nới chở than, đất, đá vẫn hoành hành trên Quốc lộ 17B bất chấp nhiều giải pháp chấn chỉnh của các cơ quan chức năng khiến người dân bức xúc và nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất ATGT cao.

Quốc lộ 17B dài khoảng 16km nối Quốc lộ 5 (thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) với Quốc lộ 18 (phường Mại Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) từ lâu đã trở thành nỗi sợ hãi của người dân địa phương khi tình trạng xe tải có dấu hiệu quá tải, xe hoán cải chở đất, đá, than vẫn ngày đêm tung hoành.



Trên địa bàn huyện Kinh Môn có một số nhà máy sản xuất xi măng và nhiều điểm tập kết vật liệu xây dựng, tập kết than, đá tại khu vực các tuyến sông. Tuyến QL 17B là tuyến huyết mạch của huyện Kinh Môn, bởi vậy, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lưu thông trên các tuyến đường, nhất là tuyến quốc lộ này.

Xe chở đá có dấu hiệu quá tải.

Đã không ít lần nhóm PV Kiến Thức và các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng xe tải có dấu hiệu quả tải, cơi nới, thậm chí xe hoán cải chất đầy đất đá, than, xít... ngày đêm cày xới trên tuyến quốc lộ 17B. Dù sau mỗi lần báo chí phản ánh, lực lượng chức năng đều tăng cường xử lý, thậm chí đặt cả trạm cân trọng tải trên tuyến QL17B này nhưng đến nay, tình trạng trên vẫn vô cùng nhức nhối.

Khảo sát của PV những ngày đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở than, đá, đất chạy hướng cầu Đá Vách (nối Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) vào Quốc lộ 17B (địa phận huyện Kinh Môn) đến các bến, bãi trung chuyển than, bến bãi tập kết đá, đất để “xả hàng”... Trong số đó, không ít xe tải cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, thậm chí nhiều xe container hoán cải chở than cũng tấp nập cày xới tuyến quốc lộ này.

Do không được che chắn cẩn thận dẫn đến lượng đất, than rơi vãi xuống lòng đường khiến khu vực xung quanh tuyến đường này trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy bẩn khiến cuộc sống người dân hai ven đường bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là người dân thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân nơi có mật độ xe tải lưu thông dày đặc.

Đáng chú ý, hai cây cầu Hiệp Thượng, cầu Đá Vách theo thiết kế chỉ dành cho xe bánh lốp có tải trọng dưới 30 tấn nhưng ngày ngày vẫn phải oằn mình cõng những xe có tổng trọng tải lớn hơn thiết kế chịu tải trọng của các cây cầu.

Ông Nguyễn Văn H. - người dân thị trấn Phú Thứ cho biết, tình trạng xe tải quá tải chở đất, đá, than, che chắn sơ sài chạy trên tuyến QL 17B diễn ra quá nhiều. Người dân sống ven đường mở hàng quán nhưng lúc nào cũng phải sống chung với bụi bẩn. Không chỉ vậy, khi những chiếc xe này lưu thông, những người tham gia giao thông luôn nơm nớp nỗi lo tai nạn giao thông và thực tế đã có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV, ông Trần Khắc Quyền, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Tân (huyện Kinh Môn) cho biết, hiện tuyến QL17B đã được giao cho Phòng CSGT tỉnh Hải Dương kiểm soát.

“Tình trạng xe quá khổ, quá tải , thậm chí chạy quá tốc độ thì diễn ra thường xuyên, không bao giờ hết. UBND thị trấn Minh Tân đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp. Thậm chí trước đây, bản thân tôi còn tổng hợp một ngày, bao nhiêu xe tải, chạy bao nhiêu chuyến rồi đề nghị với tỉnh. Sau đó Sở GTVT Hải Dương đặt trạm cân trọng tải về tuyến đường này. Tuy nhiên, hiện nay trạm cân đã di chuyển về xã Long Xuyên. Tại một số cuộc họp, chúng tôi cũng kiến nghị đặt biển báo giảm tốc độ và gờ giảm tốc chỗ trung tâm thị trấn nhưng không được dù kiến nghị nhiều lần”, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Tân cho hay.

Xe chở đất không được che chắn cẩn thận. Khiến đất vương vãi trên mặt đường quốc lộ.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn) cũng cho biết, UBND thị trấn chỉ đề nghị với các cơ quan chức năng của huyện, lực lượng CSGT kiểm soát chứ không còn biện pháp nào khác. Bởi huyện có nhiều ngành nghề công nghiệp, quốc lộ thì các xe đều được lưu thông và việc kiểm soát trọng tải của Thanh tra giao thông với CSGT.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, hiện tuyến quốc lộ này do Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương quản lý kiểm soát.

Trước thực trạng xe tải chở hàng quá tải trọng và chở vật liệu che phủ bạt không kín, gây nguy cơ hư hỏng kết cấu đường và gây bụi bẩn mất trật tự ATGT đã trở thành điểm nóng, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và thực hiện các biện pháp xử lý. Cùng với việc tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp chở quá tải, Phòng CSGT cũng tăng cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm việc chở hàng đúng tải trọng và phải che phủ bạt. Đồng thời tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, tăng cường tuần tra, xử lý xe quá tải trọng.

Dù các biện pháp trên đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên tình trạng xe có dấu hiệu quá tải lưu thông trên tuyến QL này vẫn diễn ra gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng chú ý, ghi nhận của PV từ đầu năm 2019 đến nay, trên tuyến Quốc lộ này không ít lần xe tải chở than hoán cải chất cao như núi, xe chở xi măng có dấu hiệu quá tải lưu thông qua chốt CSGT nhưng không bị xử lý nghiêm khắc.

Một số hình ảnh nhóm PV ghi nhận về tình trạng xe có dấu hiệu cơi nới, hoán cải, quá tải lưu thông trên QL 17B: