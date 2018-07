Quảng Nam lại vừa xảy ra động đất 3,9 độ richter

Theo đó, trận động đất xảy ra hồi 0h00 (giờ GMT) (tức 7h giờ Hà Nội) với cường độ 3,9 độ richter, ở vị trí có tọa độ 15.189 vĩ độ Bắc,108.114 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.7 km.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My, cho biết động đất xảy ra vùng giáp ranh giữa hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

“Độ rung lắc của trận động đất không lớn, phía huyện vẫn đang theo dõi sự việc”, ông Bửu cho biết.

Thời gian gần đây tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My thường xảy ra động đất. Gần đây nhất vào ngày 7/3, động đất xảy ra tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My với cường độ 3,4 độ richter.