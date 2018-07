Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Ai “cả gan” sửa kết quả 330 bài thi?

Chiều 17/7, tại sở TT&TT Hà Giang diễn ra cuộc họp báo thông tin về vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang, chủ trì buổi họp báo là ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện cơ quan chức năng cho biết, ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.



Theo kết quả kiểm tra, xác minh được công bố tại buổi họp báo cho thấy, trong môn thi tự luận (môn Văn) sau khi đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí sinh với biên bản thống nhất điểm; đối chiếu kết quả thi trên biên bản thống nhất điểm với kết quả đã công bố cho thấy hoàn toàn chính xác, trùng khớp. Tuy nhiên, tại các bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh.

Trong đó, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.